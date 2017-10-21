محادثات روسية أمريكية "خلف الأبواب المغلقة" حول نزع السلاح النووي

موسكو - (د ب أ)

قال مسؤول روسي معني بالشؤون النووية، اليوم السبت، إن روسيا والولايات المتحدة ما زالتا تجريان محادثات خلف الأبواب المغلقة حول كبح الأسلحة الذرية رغم علاقاتهما الدبلوماسية المتوترة.

وجاءت هذه التصريحات بعد ان طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بزيادة ترسانة البلاد النووية إلى عشرة أضعاف ردا على عرض شرائح /صور/ في اجتماع بوزارة الدفاع يظهر انخفاض الترسانة الأمريكية منذ الستينيات. وأوضح ترامب في وقت لاحق أنه لم يطلب سوى أن يكون المخزون في "حالة ممتازة".

ونقلت وكالة إنباء إنترفاكس اليوم السبت عن ميخائيل أوليانوف مدير إدارة حظر الانتشار النووي بوزارة الخارجية الروسية قوله إن المحادثات الجارية، التي تعقدها لجنة ثنائية لمراقبة اتفاقية ستارت الجديدة للحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية التي تم إبرامها عام 2010، هي الأولى منذ تولى الرئيس الأمريكى دونالد ترامب مهام منصبه.