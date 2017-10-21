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الداخلية تنعي شهداء الواحات: "سنقتلع جذور الإرهاب"

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مصراوي Masrawy

الداخلية تنعي شهداء الواحات: "سنقتلع جذور الإرهاب"

06:14 م السبت 21 أكتوبر 2017

وزارة الداخلية

كتب – فتحي سليمان:

نعت وزارة الداخلية شهدائها الأبرار في حادث الواحات، مؤكدة أن ذلك لن يزيدهم إلا إصرارًا وعزيمة على الاستمرار في بذل المزيد من الجهد لاقتلاع جذور الإرهاب وحماية وطننا الغالي.

وأهابت الوزارة في بيانها من وسائل الإعلام، تحري الدقة في المعلومات الأمنية قبل نشرها والاعتماد على المصادر الرسمية وفقاً للمعايير المتبعة في هذا الشأن، وإتاحة الفرصة للأجهزة المعنية في التحقق من المعلومات، لاسيما في ظل ما تفرضه ظروف المواجهات الأمنية، الذي قد يؤثر سلبًا على سير عمليات المواجهة والروح المعنوية للقوات.

وقالت الوزارة إن أجهزة الأمن الوطني رصدت اتخاذ مجموعة من العناصر الإرهابية من إحدى المناطق بالعمق الصحراوي بالكيلو 135 بطريق أكتوبر -الواحات، محافظة الجيزة مكاناً للاختباء والتدريب والتجهيز للقيام بعمليات إرهابية، مستغلين في ذلك الطبيعة الجغرافية الوعرة للظهير الصحراوي وسهولة تحركهم خلالها.

وأضافت الوزارة أنها أعدت مأموريتين من محافظتي الجيزة والفيوم لمداهمة تلك المنطقة، إلا أنه حال اقتراب المأمورية الأولى من مكان تواجد العناصر الإرهابية استشعر الإرهابيون بقدوم القوات وبادروا باستهدافهم باستخدام الأسلحة الثقيلة من كافة الاتجاهات، فبادلتهم القوات إطلاق النيران لعدة ساعات.

وأكدت أن الاشتباكات أسفرت عن استشهاد 16 من القوات "11 ضابطا و4 مجندين ورقيب شرطة" وكذلك إصابة 13 آخرين من بينهم 4 ضباط و9 مجندين"، ومازال البحث جارياً عن أحد ضباط مديرية أمن الجيزة.

كما أسفرت الاشتباكات عن مقتل وإصابة 15 من العناصر الإرهابية والذي تم إجلاء بعضهم من مكان الواقعة بمعرفة الهاربين منهم، ومازالت عمليات التمشيط والملاحقة مستمرة.

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