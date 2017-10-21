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طارق يحيى يرفض تدريب المقاصة

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طارق يحيى يرفض تدريب المقاصة طارق يحيى يرفض تدريب المقاصة

التحرير

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 تلقي مرتضي منصور رئيس مجلس إدارة نادي   رسالة من طارق يحيي المدرب العام للفريق يؤكد فيه تمسكه بالبقاء ضمن الجهاز الفني للقلعة البيضاء والاعتذار عن تدريب المقاصة. 
وأكد المدرب العام ، لرئيس الزمالك أنه لايفكر فى الرحيل والتخلي عن الفريق  فى تلك المرحلة الحساسة، لاسيما وأن النادي هو صاحب الفضل عليه في كل ما وصل له في مجال كرة القدم.
وكان مصر للمقاصة قد عرض على طارق يحيى قيادة الفريق، عقب إقالة مؤمن سليمان أول أمس من تدريب الفريق، بعد سلسلة العروض والنتائج السيئة في الدوري، والتي كان أخرها الخسارة من إنبي بنتيجة 2-1 في الأسبوع السادس من مسابقة الدوري المصري الممتاز.
 ويقبع فريق مصر للمقاصة في المركز السابع عشر برصيد نقطة وحيدة في جدول ترتيب المسابقة.
 
يذكر أن فريق المقاصة سيشارك في بطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الجديد نظرا لإنهائه الموسم الماضي في المركز الثاني من بطولة الدوري المصري الممتاز.

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