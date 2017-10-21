«بدراوى» عن حادث الواحات: لم يبخلوا بأرواحهم فداء للوطن

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قال النائب فؤاد بدراوي، عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن ما يحدث من عمليات إرهابية يزيدنا قوة وعزيمة، لاقتلاع جذور الإرهاب والقضاء عليه، لتكملة البناء والتعمير، ويزيدنا صلابة وقوة لمحاربة هذا الإرهاب الأسود.

ونعى بدراوي، في بيان له اليوم السبت، بخالص الحزن والأسى، شهداء مصر، في اشتباكات الواحات، خلال التصدي للعناصر الإرهابية بكل عزم وإصرار، وشدد على ضرورة تطهير الوطن من هؤلاء الشياطين، الذين ما هم إلا سوس ينخر في هذا الوطن لزعزعة الاستقرار والبناء والتنمية.

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وأضاف أنه بكل فخر تصدى هؤلاء الأبطال من رجال الشرطة، لهؤلاء الإرهابيين، ويجب التعامل بكل قوة وحسم معهم، والأخذ بالثأر لشهداء مصر من رجال الشرطة والجيش، وأعرب عن خالص الحزن والأسى، وتقدم بخالص التعازي والمواساة لأهالي الشهداء، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، وتمنى الشفاء العاجل للمصابين.