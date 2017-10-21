تشييع جثمان الشهيد «مشهور» في مسقط رأسه بالغربية (صور)

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شيع الآلاف من أهالي قرية منشأة جنزور التابعة لمركز طنطا في الغربية جثمان الشهيد إسلام مشهور، الذى استشهد في«حادث الواحات الإرهابي».

وشُيّع الجثمان اليوم السبت في جنازة عسكرية مهيبة حضرها اللواء أحمد ضيف محافظ الغربية، واللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، والقيادات الشعبية والتنفيذية، والآلاف من المواطنين وأقارب الشهيد.

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وردد المشيعون هتافات منددة بالإرهاب ومطالبة بالقصاص منها «لا إله إلا الله ، الشهيد حبييب الله.. يانجيب حقهم، يا نموت زيهم»، مطالبين الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة القصاص من الإرهابيين.

وكان الشهيد ضمن المأمورية التي استهدفت بؤرة إرهابية بطريق «الواحات - أكتوبر»، مساء أمس الجمعة، أسفرت عن مقتل وإصابة 15 إرهابيا، واستشهاد 16 شرطيا.