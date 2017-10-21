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تشييع جثمان الشهيد «مشهور» في مسقط رأسه بالغربية (صور)

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شيع الآلاف من أهالي قرية منشأة جنزور التابعة لمركز طنطا في الغربية جثمان الشهيد إسلام مشهور، الذى استشهد في«حادث الواحات الإرهابي».

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وشُيّع الجثمان اليوم السبت في جنازة عسكرية مهيبة حضرها  اللواء أحمد ضيف محافظ الغربية، واللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، والقيادات الشعبية والتنفيذية، والآلاف من المواطنين وأقارب الشهيد.

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وردد المشيعون هتافات منددة بالإرهاب ومطالبة بالقصاص منها «لا إله إلا الله ، الشهيد حبييب الله.. يانجيب حقهم، يا نموت زيهم»، مطالبين الرئيس عبد الفتاح بضرورة القصاص من الإرهابيين.

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وكان الشهيد ضمن المأمورية التي استهدفت بؤرة إرهابية بطريق «الواحات - أكتوبر»، مساء أمس الجمعة، أسفرت عن مقتل وإصابة 15 إرهابيا، واستشهاد 16 شرطيا.

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