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تشييع جثمان ضابط المنيا شهيد «حادث الواحات» (صور)

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شيع الآلاف من أهالي مدينة المنيا جثمان المقدم محمد وحيد حبشي مصيحلي، الذى استشهد في«حادث الواحات الإرهابي».

وحضر تشييع جثمان الضابط صاحب الـ35 عاما، اليوم السبت، محافظ المنيا اللواء عصام البديوي، ومدير الأمن اللواء ممدوح عبد المنصف، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية في المحافظة.

f01fcb71cf.jpgالشهيد هو نجل اللواء وحيد حبشي نائب مدير أمن السويس الأسبق، وكان متزوجا ولديه طفلان، هما جودي 6 سنوات وأحمد 4 سنوات.

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والمقدم محمد الابن الأكبر لوالده، وعمل بعد تخرجه في كلية الشرطة معاون مباحث بقسم شرطة المنيا، ثم انتقل للعمل بوحدة مباحث مركز المنيا، وآخر محطاته بجهاز الأمن الوطني بالقاهرة، وترقى إلى رتبة مقدم في يوليو الماضي.

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وكان الشهيد ضمن المأمورية التي استهدفت بؤرة إرهابية بطريق «الواحات - أكتوبر»، مساء أمس الجمعة، أسفرت عن مقتل وإصابة 15 إرهابيا، واستشهاد 16 شرطيا.

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