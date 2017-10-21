«البيئة» تكشف: تماسيح شبرا النافقة قادمة من مربع التجارة غير المشروعة

التحرير

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كان أهالي شبرا الخيمة على موعد مع مشهد غير مألوف، وذلك عندما عثروا على تماسيح كبيرة الحجم نافقة وعليها آثار طلقات نارية أسفل كوبري السواح، على جانبي ترعة الإسماعيلية، وهو ما أصابهم بالذعر، في الوقت الذي لم تصدر فيه وزارة البيئة أية بيانات بشأن الواقعة.

ويقول الدكتور أيمن حمادة، مسؤول بحماية الطبيعة، والمشرف على لجنة التجارة غير المشروعة للكائنات البرية بوزارة البيئة، إن التجارة بالتماسيح لم تصل لمرحلة الظاهرة، لكن تداولها نتيجة التجارة غير المشروعة، حيث يتم اصطيادها في مرحلة تكون فيها صغيرة بغرض التجارة.

وأوضح في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، أننا قمنا بفرض كمائن وألقينا القبض على العديد من التجار، وكان بحوزتهم عشرات التماسيح طولها لا يتعدى 20 سم، وهناك من يصطاد التماسيح وعندما يكبر حجمها ولا يستطيع التصرف فيها، ويضطر إلى التخلص منها بأي طريقة.

وأشار إلى أنه من المستحيل أن تمر التماسيح من السد العالي والتوربينات، حيث إن بحيرة ناصر تعد مكانها الطبيعي في مصر، وأن وجودها في اي فرع من فروع النيل نتيجته تدخل بشري، فهي لا يمكنها المرور من السد العالي، ونحن لدينا برنامج وخطة في المرور على الأسواق.

وكشف مسؤول قطاع حماية البيئة عن أنهم سيجتمعون الأسبوع المقبل، وذلك لشن حملة على أسواق التجارة غير المشروعة الموجودة في الأسواق، لكن الحقيقة أن الموضوع كبير لن ينتهي بين يوم وليلة.

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واستطرد: "بدأنا نكثف حملاتنا مع شرطة البيئة والمسطحات وبعض الجهات المعنية، وتوجهنا إلى أبو رواش، وهي قرية تتاجر عن بكرة أبيها في الكائنات البرية، وكان من الصعب الدخول هناك، لكننا فعلنا ذلك.

مسؤول وزارة البيئة يقول إن التماسيح لا تظهر إلا في أماكن محددة حول منطقة أبو رواش وناهيا، ومسطرد قريبة من ترعة المنصورية ومربع تجار التماسيح بطرق غير شرعية، مشيرًا إلى أنه أمر صعب لن يتم السيطرة عليه بسهولة، لكننا نسير في الاتجاه السليم.

وأشار إلى أن مصر تسعى لتقنين عملية التجارة في التماسيح من خلال الاتفاقيات الدولية، وأنه على وشك حل أزمة التماسيح من خلال تجارة شرعية ورسمية عن طريق المزارع والاستزراع.