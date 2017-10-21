بـ٨٥ سائحًا.. الرحلات اليابانية تعود إلى الأقصر

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كتبت - أماني خيري

عادت الرحلات السياحية اليابانية إلى الأقصر بانتظام، في نفس الوقت الذي بدأت فيه أفواج من دول مختلفة تقبل على السيحاة بالمدينة التي تضم ثلث آثار العالم.

ويستقبل مطار الأقصر الدولي في الساعة الـ12 ونصف من صباح غد الأحد أول رحلة طيران قادمة من مطار ناريتا بالعاصمة اليابانية طوكيو، وتحمل على متنها ٨٥ سائحًا يابانيًا، بعد توقف لأكثر من 6 أشهر.

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ومن المقرر أن تسنتظم الرحلات اليابانية إلى الأقصر لمدة ٦ أشهر، وحال وجود إقبال من اليابانيين عليها سوف يتم زيادة عدد الرحلات.

وكان أول فوج سياحي فرنسي قد وصل على متن رحلة مصر للطيران والقادمة من مطار شارل ديجول بالعاصمة الفرنسية باريس يضم ١٤٠سائحًا بعد توقف دام لعدة سنوات.