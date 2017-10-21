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«الداخلية» تكشف أسماء شهداء حادث الواحات الإرهابي (صور)

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«الداخلية» تكشف أسماء شهداء حادث الواحات الإرهابي (صور) «الداخلية» تكشف أسماء شهداء حادث الواحات الإرهابي (صور)

التحرير

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أعلنت وزارة الداخلية عن أسماء شهداء حادث الهجوم الإرهابي الذي استهدف قوات الشرطة بطريق الواحات أمس الجمعة.

وقالت الوزارة في بيان رسمي اليوم السبت إن قوات الأمن تلقت معلومات عن اتخاذ مجموعة من العناصر الإرهابية إحدى المناطق بالعمق الصحراوى بالكيلو 135 بطريق «أكتوبر - الواحات» في محافظة الجيزة مكانا للاختباء والتدريب والتجهيز للقيام بعمليات إرهابية.

وأضاف البيان أن القوات الأمنية أعدت مأموريتين من محافظتى الجيزة والفيوم لمداهمة تلك المنطقة، إلا أنه حال اقتراب المأمورية الأولى من مكان تواجد العناصر الإرهابية، شعروا بقدوم القوات وبادروا باستهدافهم باستخدام الأسلحة الثقيلة من كافة الاتجاهات، فبادلتهم القوات إطلاق النيران لعدة ساعات.
 
وأوضح البيان أن الاشتباكات أسفرت عن مقتل وإصابة 15 إرهابيا، واستشهاد 16 من القوات «11 ضابطا، و4 مجندين، ورقيب شرطة»، وإصابة 13 آخرين «بينهم 4 ضابط»، إلى جانب فقدان أحد ضباط مديرية أمن الجيزة، ما يزال البحث جاريا عنه. 

وضمت قائمة الشهداء العميد امتياز إسحاق محمد كامل، والمقدم أحمد فايز إبراهيم عبد الحافظ، والمقدم أحمد جاد الله جميل يوسف، والمقدم محمد وحيد مصيحلى، والرئد محمد عبد الفتاح سليمان عبد الحافظ، والرائد أحمد عبد الباسط محمد أحمد، والنقيب كريم محمد أسامة فرحات، والنقيب أحمد طارق أحمد زيدان، والنقيب إسلام محمد حلمى على مشهور، والنقيب عمرو صلاح الدين محمد عفيفى، والنقيب أحمد حافظ أبو شوشة.

وأيضا رقيب شرطة أنور محمد الدبركى، ومجند بطرس سليمان مسعود، ومجند محمود ناصر رجب، ومجند حسن زين العابدين محمد، والمجند عمر فرغلى أحمد.

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ونشرت الداخلية صورا لعدد من قتلى الإرهابيين خلال الاشتباكات مع قوات مداهمة وكر طريق الواحات.

59903-ستشهاد-16-من-قوات-الأمن-ومقتل-وإصابة-15-إرهابيا--(6)

57030-ستشهاد-16-من-قوات-الأمن-ومقتل-وإصابة-15-إرهابيا--(3)

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التحرير

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