«البترول»: الوضع في حقول الواحات «مطمئن»

التحرير

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كشف مصدر مسئول بوزارة البترول والثروة المعدنية، أنه تم إعلان حالة الطوارئ والاستعدادات القصوى بجميع شركات البترول الموجودة بالواحات البحرية وهى شركات قارون وشمال البحرية وبدر الدين وخالدة، بعد وقوع حادث أمس الذى أسفر عن استشهاد عدد من الضباط والجنود أثناء محاولتهم مطاردة إحدى البؤر الإرهابية بطريق الواحات.

وأكد المصدر فى تصريحاته لـ"التحرير"، أن الوضع مطمئن للغاية بجميع الحقول التابعة للشركات المتواجدة بمنطقة الواحات البحرية، مضيفا أنه يوجد تنسيق متبادل مع الجيش والداخلية والشركات الموجودة بالواحات البحرية.

وأوضح أن الحادث وقع على مقربة من الحقول التابعة لبعض الشركات إلا أنه لم يحدث أو يسفر ذلك عن وقوع قتلى أو مصابين بين العاملين، مؤكدا أنه تم وقف كافة التحركات والتنقلات بجميع الحقول التابعة للشركات المختلفة.

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وأشار إلى أن وزارة البترول والثروة المعدنية وهيئة البترول تتابعان الحادث فور وقوعه، حيث قامت بإنشاء غرفة طوارئ لمتابعة الأحداث أولا بأول بمختلف الحقول التابعة للشركات المختلفة.

كانت وزارة الداخلية قد أكدت فى بيان رسمي صادر عنها، أن معلومات وردت لقطاع الأمن الوطني باتخاذ بعض العناصر الإرهابية للمنطقة المتاخمة للكيلو 135 بطريق الواحات بعمق الصحراء مكانا لاختبائها، مضيفة أنه تم إعداد مأمورية لمداهمة تلك العناصر، وحال اقتراب القوات واستشعار تلك العناصر بها، أطلقت أعيرة نارية تجاهها، حيث قامت القوات بمبادلتها إطلاق النيران، مما أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من رجال الشرطة، ومقتل عدد من هذه العناصر، وتمشط القوات المناطق المتاخمة لمحل الواقعة.

وعرض التليفزيون المصري، صباح اليوم السبت، لقطات من موقع اشتباكات معركة الواحات أمس، تكشف وجود حالة استنفار أمني مكثف على الطريق السريع عند نقطة الكيلو 135، وتوافد سيارات الإسعاف التي وصلت لأكثر من 24 سيارة، في ظل استمرار عمليات التمشيط حتى هذه اللحظات للوصول للعناصر الإرهابية التي استهدفت قوات الشرطة.