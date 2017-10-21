السفارة الأمريكية بالقاهرة تعلق على هجوم الواحات: جريمة لا إنسانية

القاهرة – (مصراوي)

وصفت السفارة الأمريكية بالقاهرة اليوم السبت، الهجوم الإرهابي على رجال الشرطة في طريق الواحات أمس الجمعة بأنه "جريمة لاإنسانية".

وأعربت السفارة في بيانها عن تعازيها للضحايا وأمنياتها بالشفاء العاجل للجرحى.

وتابع البيان الصادر باللغتين العربية والإنجليزية: "في الوقت الذي تواصل فيه الشرطة المصرية وأفراد الأمن التصدي للمخاطر دفاعًا عن بلدهم، فإننا نؤكد مجددا التزام الولايات المتحدة بالوقوف مع مصر في هذه المعركة ضد الإرهاب."

وقالت وزارة الداخلية اليوم إن 16 من رجال الشرطة استشهدوا خلال عملية مداهمة لأحد الأوكار الإرهابية في طرق الواحات.