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مقتل وإصابة عشرات الحوثيين في معارك بمحافظة البيضاء اليمنية

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مصراوي Masrawy

مقتل وإصابة عشرات الحوثيين في معارك بمحافظة البيضاء اليمنية

05:58 م السبت 21 أكتوبر 2017

مقتل وإصابة عشرات الحوثيين في معارك بمحافظة البيضاء اليمنية

أرشيفية

صنعاء - (د ب أ)

اعلنت قوات الجيش الوطني الموالية للحكومة الشرعية، اليوم السبت، مقتل واصابة العشرات من مسلحي الحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق، علي عبدالله صالح، بمحافظة الجوف /143 كم شمال شرق صنعاء.

ونقل موقع الجيش "سبتمبر نت" عن مصادر ميدانية قولها، إن معارك ضارية شهدتها جبهتي مزوية وسلسلة حام الجبلية بين قوات الجيش والمليشيا بعد هجوم شنته الاخيرة على مواقع قوات الجيش.

وافادت المصادر ان قوات الجيش الوطني تصدت للهجوم واجبرت العناصر الانقلابية (الحوثيون وقوات صالح) المهاجمة على التراجع والفرار بعد ان تكبدت عددا كبيرا من القتلى والجرحى، علاوة على خسائرها في العتاد العسكري الذي استولت قوات الجيش على معظمه.

"وتمكنت قوات الجيش الوطني من تطهير كافة الجيوب في مزوية وحام والتي حاولت العناصر الانقلابية التسلل اليها"، حسب المصادر ذاتها.

في غضون ذلك تواصل مدفعية قوات الجيش الوطني دك مواقع المليشيا الانقلابية في مزوية وحام بشكل مكثف منذ مساء امس الجمعة وحتى الأثناء، في حين اغارت مقاتلات الجو التابعة للتحالف العربي على مواقع متفرقة وتعزيزات المليشيا في المديرية ذاتها.

واوضحت المصادر" ان المعارك مع المليشيا الانقلابية اتت بعد ان خرقت الاتفاق الذي وقعه الجيش الوطني معها لتجنيب المناطق السكنية في مديرية المتون الحرب".

وتابعت " ان الميليشيا بعد ساعات من التوقيع على هذه المبادرة الانسانية نفذت هجوما عنيفا على مواقع قوات الجيش الوطني في جبهة مزوية".

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