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إصابة عميد و3 شرطيين في انقلاب سيارة بأسوان

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مصراوي Masrawy

إصابة عميد و3 شرطيين في انقلاب سيارة بأسوان

06:00 م السبت 21 أكتوبر 2017

إصابة عميد و3 شرطيين في انقلاب سيارة بأسوان

أرشيفية

أسوان - مصراوي:

أصيب مدير شرطة السياحة في أسون و3 من أفراد الشرطة التابعين للقطاع في انقلاب سيارة شرطة على طريق (أسوان - أبوسمبل)، أمام منطقة جرف حسين، حيث كانوا في طريقهم إلى مدينة أبو سمبل السياحية جنوبي المحافظة لتأمين الظاهرة الفلكية لتعامد الشمس.

تلقى مدير الأمن اللواء فتح الله حسني إخطارًا من العميد محمود عوض مدير المباحث بالحادث، وانتقال رجال الأمن إلى موقع الحادث، حيث تبينت إصابة عميد شرطة أيمن حليم مدير شرطة السياحة، وعريفي شرطة عبد التواب خليل عيسى، ومحمد محمود عيسى، بالإضافة إلى سائق السيارة.

نُقل المصابون إلى مستشفى أسوان العام لتلقى الإسعافات والعلاج اللازم، وحرر المحضر اللازم، وجاري إخطار النيابة لمباشرة التحقيق.

من جهته، صرح مصدر أمني مسؤول بشرطة السياحة والآثار أن رجال الشرطة المصابين حالاتهم مستقرة، وأن إصاباتهم لم تتجاوز الكدمات والسحجات، مشيرًا إلى أن القيادات الأمنية انتقلت إلى المستشفى للاطمئنان على حالاتهم الصحية.​

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مصراوي Masrawy

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