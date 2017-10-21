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والد الشهيد المقدم أحمد عبد الباسط: هزفه للجنة شهيد (صور)

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مصراوي Masrawy

والد الشهيد المقدم أحمد عبد الباسط: هزفه للجنة شهيد (صور)

05:35 م السبت 21 أكتوبر 2017

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بالصور.. آلاف من أهالي الغربية يشيعون جثمان الشهيد إسلام مشهور

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بالصور.. آلاف من أهالي الغربية يشيعون جثمان الشهيد إسلام مشهور

المنوفية - مروة فاضل:

"بدل ما أزفه في فرحه هزفه في كفن للجنة"؛ كانت أول ما نطق به والد الشهيد أحمد عبد الباسط، مقدم الأمن الوطني، ناعيًا نجله الذي استشهد بالأمس في اشتباكات الكيلو 135 بطريق الواحات البحرية.

وبينما لم يتمالك المهندس عبد الباسط دموعه أثناء انتظاره جثمان نجله الشهيد، وصف كيف كان آخر اتصال بينه وبين الشهيد، قائلاً: "قبل الحادث بساعات اتصل بي واطمأن كل منا على الآخر، وأخبرني أنه بصدد الحضور لزيارة قريته في أقرب إجازة. وصدق لكنه جائنا في كفن".

يذكر أن الشهيد مقدم شرطة أحمد عبد الباسط من قرية كفر الخضرة مركز الباجور مواليد (1985)، يقيم بالقاهرة مع أسرته المكونة من الأب عبد الباسط دواد مهندس بالمعاش، و3 شقيقات، وأخ وحيد ملازم شرطة محمد عبد الباسط خريج دفعه 2017.

وكانت وزارة الداخلية أعلنت، في بيان لها، أن الاشتباكات بين قوات الشرطة وعناصر مسلحة بالكيلو 135 بالواحات، أسفرت عن استشهاد 16 شرطيًا. وأضافت أنها ما تزال تمشط المناطق الصحراوية المحيطة بموقع الحادث، بحثًا عن معاون مباحث أكتوبر بمديرية أمن الجيزة.​​

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