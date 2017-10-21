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إخلاء سبيل يحيي القزاز بكفالة 10 آلاف في اتهامه بإهانة رئيس الجمهورية

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مصراوي Masrawy

إخلاء سبيل يحيي القزاز بكفالة 10 آلاف في اتهامه بإهانة رئيس الجمهورية

05:30 م السبت 21 أكتوبر 2017

إخلاء سبيل يحيي القزاز بكفالة 10 آلاف في اتهامه بإهانة رئيس الجمهورية

يحيي القزاز

كتب – طارق سمير:

قررت نيابة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار حمادة الصاوي، اليوم السبت، إخلاء سبيل أستاذ الجيولوجيا بجامعة حلوان، الدكتور يحيى القزاز، بكفالة 10 آلاف جنيه، في اتهامه بالتحريض على قتل رئيس الجمهورية عبد الفتاح .

وكان النائب العام المستشار نبيل صادق، أمر بفتح تحقيق في البلاغ المقدم من المحامي أشرف سعيد، ضد أستاذ الجيولوجيا بجامعة حلوان الدكتور يحيى القزاز، والذي يتهمه فيه بالتحريض على قتل رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، مكلفًا نيابة الاستئناف بالتحقيق في نص البلاغ.

وقال مقدم البلاغ الذي حمل رقم 7592 لسنة 2017 عرائض النائب العام، إن المشكو في حقه "القزاز"، وصف "السيسي" على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، بالخيانة وطالب بإعدامه أيضا، وحرض على قتله (ضربا بالنعال) على حد تعبيره بعد وصفه بالخيانة، وذلك على خلفية تمرير "السيسي" وموافقته على اتفاقية إعادة ترسيم الحدود بين والسعودية، والتي تم بمقتضاها نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير من مصر إلى .

وأضاف البلاغ أن ما كتبه "القزاز" على حسابه الشخصي، تتوافر في نص المادة 179 من قانون العقوبات المصري، وهي المادة الخاصة بالسب والقذف بحق رئيس الجمهورية، والتي يعاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن 24 ساعة ولا تزيد عن 3 سنوات، لكل من أهان رئيس الجمهورية، بخلاف تهمة التحريض على القتل.

 

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