تيلرسون يعود إلى الرياض في مسعى جديد لحل أزمة قطر

الرياض – (أ ف ب):

بدأ وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون السبت زيارته الثانية للمملكة السعودية في بضعة أشهر، قبل أن يتوجه إلى قطر، في محاولة جديدة لكسر الجمود في الأزمة الدبلوماسية التي تعصف بمنطقة الخليج.

ومن المتوقع أن يبدأ تيلرسون اجتماعاته الرسمية مساء بلقاء مع نظيره السعودي عادل الجبير، على أن يجري في وقت لاحق محادثات مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز ونجله ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

ويتوجه تيلرسون إلى الدوحة بعد الرياض، على أن تشمل جولته الخارجية أيضا والتي تستمر حتى 27 أكتوبر الهند وباكستان.

وكان تيلرسون الذي يعرف المنطقة بشكل جيد منذ أن كان رئيسا لمجلس إدارة المجموعة النفطية "اكسون-موبيل"، أخفق خلال مهمة أولى في يوليو في تحقيق مصالحة بين قطر والدول الأربع المقاطعة لها -- السعودية ودولة الإمارات والبحرين ومصر.

وقطعت الدول الاربع علاقاتها مع قطر في الخامس من يونيو بعد زيارة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الرياض، متهمة الدوحة بدعم "الإرهاب" الأمر الذي تنفيه قطر التي تقيم علاقات وثيقة مع واشنطن.

وقبيل وصوله إلى الرياض، قال تيلرسون لوكالة بلومبرج الخميس "لا أتوقع التوصل إلى حل سريع".

وأضاف "يبدو أن هناك غيابا فعليا لأي رغبة بالدخول في حوار من قبل بعض الأطراف المعنية"، قبل أن يوضح "يعود الآن إلى قادة +الرباعي+ (الدول الاربع) القول متى يريدون الدخول في حوار مع قطر لأن هذا البلد كان واضحا جدا بالاعراب عن رغبته بالحوار".