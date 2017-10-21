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«السويدي» عن حادث الواحات: أين منظمات حقوق الإنسان المشبوهة؟

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«السويدي» عن حادث الواحات: أين منظمات حقوق الإنسان المشبوهة؟ «السويدي» عن حادث الواحات: أين منظمات حقوق الإنسان المشبوهة؟

التحرير

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قال النائب طلعت السويدى، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن الحادث الإرهابى الغادر الذى وقع بمنطقة الواحات البحرية بالجيزة، واستشهد على أثره عدد من قوات الشرطة، مؤكدا أن أبناء الأوفياء من رجال قواتنا المسلحة الباسلة والشرطة البواسل لن تثنيهم مثل هذه الأفعال الإرهابية الخسيسة عن تطهير أرض مصر كلها من هؤلاء الإرهابيين والمفسدين والخونة، الذين لا دين لهم ولا وطن لهم، واجتثاثهم من جذورهم، مؤكدا أن مصر كلها بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى وبشعبها العظيم وجيشها الباسل وشرطتها الوطنية وجميع مؤسسات الدولة لن يهدأ لها بال حتى يتم تطهيرها كلها من دنس الإرهاب والإرهابيين الخونة.

وتقدم «السويدى» بخالص العزاء لأسر شهداء الواجب من رجال الشرطة، الذين راحوا ضحية هذا الحادث الإرهابي الغاشم، متمنيا من المولى عز وجل أن يسكنهم فسيح جناته، وأن يمن الله بالشفاء العاجل على جميع المصابين، مؤكدا أن الواقع والتاريخ أكدا أنه مع كل حادث إرهابى خسيس تزداد مصر كلها قوة وصلابة فى مواجهة ظاهرة الإرهاب الأسود.

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وتساءل رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، قائلا: «أين المجتمع الدولى وأين منظمات حقوق الإنسان المشبوهة، ولماذا يصمت على الإرهاب وجميع التنظيمات والجماعات الإرهابية والتكفيرية بصفة عامة وتجاه الدول التى تدعم وتشجع وتسلح الإرهابيين وتؤويهم على أراضيها بصفة خاصة؟»، مطالبا المجتمع الدولى بأن يأخذ برؤية مصر والرئيس عبد الفتاح السيسى لمواجهة ظاهرة الإرهاب الأسود، التى باتت تمثل خطرا داهما على الأمن والسلم الدوليين، بعد أن أصبح الإرهاب الأسود داخل أى دولة فى العالم.

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