مشاجرة بالشوم داخل مدرسة بالمنيا بسبب تعدي مدرس على طالب

التحرير

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وقعت مشاجرة داخل مدرسة الحي المتميز للتعليم الأساسي بمنطقة ابني بيتك في مدينة المنيا الجديدة.

ونشبت المشاجرة داخل المدرسة اليوم السبت بين ولي أمر طالب ومدرس، بسبب تعدي الأخير على نجل الأول خلال اليوم الدراسي، وإصابته بعدة إصابات؛ ما تسبب في إحداث حالة من الشغب والفوضى، وتدخلت أجهزة الأمن لفض المشاجرة.

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وقال شهود عيان داخل المدرسة في تصريحات لـ"التحرير"، إن طالبا بالصف الثاني الإعدادي يدعى "عمرو. خ" خرج من فصله دون إذن فوجده أحد المدرسين ويدعى "محمد. ب" وقام بتوبيخه، ومحاولة إجباره على العودة إلى الفصل فقام الطالب بالتعدي على المدرس بالضرب، ما دعا المدرس لضربه بعنف وتسبب ذلك في إصابة الطالب في الأنف.

وأضاف الشهود أنه عقب عودة الطالب إلى منزله القريب من المدرسة، حضر والده وبحوزته "شومة" للتعدي على المعلم داخل المدرسة، إلا أن المدرسين قاموا بإغلاق الأبواب من الداخل بالسلاسل الحديدية، وأبلغوا الشرطة، والتي تمكنت من السيطرة على الموقف وضبط والد الطالب.