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أم تعرض رضيعتها للتبني في الإسكندرية: «عاوزة أشوفها بس»

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أم تعرض رضيعتها للتبني في الإسكندرية: «عاوزة أشوفها بس» أم تعرض رضيعتها للتبني في الإسكندرية: «عاوزة أشوفها بس»

التحرير

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تمكنت أجهزة الأمن بالإسكندرية، اليوم السبت، من ضبط سيدة عرضت رضيعتها "حنين" التي لم يتجاوز عمرها شهر ونصف للتبني؛ لعدم مقدرتها على توفير احتياجاتها، وذلك مقابل تربيتها والسماح برؤيتها.

وردت معلومات لقسم شرطة الأحداث أن سيدة تدعى "م. ا."، 28 سنة، مقيمة بمحافظة المنوفية، تبحث عن أسرة لتربية رضيعتها؛ لعدم قدرتها على تحمل نفقاتها.

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تبين أن المتهمة انفصلت عن زوجها منذ 9 أشهر، وحضرت إلى الإسكندرية بحثًا عن فرصة عمل، وعملت في نظافة أحد المقابر حتى وضعت طفلتها، ومع مرور الوقت شعرت عدم قدرتها على تلبية احتياجات رضيعتها، بدأت الفكرة في بيعها، رافضة الحصول على مقابل مادي على أن يتم السماح لها برؤيتها بصفة مستمرة.

واتفقت الأم مع حارس المقابر بمنطقة سيدي بشر، الذي وافق على تربيتها بعد وفاة ابنته في حادث، وتم ضبط المتهمين، وأمرت النيابة العامة بحبس الأم وحارس العقار 4 أيام على ذمة التحقيق، وإيداع الطفلة إحدى دور رعاية الأيتام.

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التحرير

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