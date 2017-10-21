موسى: إرهابيو الواحات كانوا متوجهين لعملية كبيرة ضد المدنيين (فيديو)

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قال الإعلامي أحمد موسى، إن معسكرا إرهابيا يتواجد بطريق الواحات ويضم ما بين 200 إلى 300 إرهابي، مضيفا: كانوا متوجهين لتنفيذ عمليات إرهابية طبقا لمعلومات وصلت للأجهزة الأمنية».

ونفى موسى خلال تقديمه حلقة اليوم السبت ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد" ما تداولته بعض المواقع الإخبارية حول وجود أسرى من قوات الشرطة لدى التنظيم الإرهابي.

وتابع: "ما حدث في الواحات كانت معركة حربية، وليس حادثا إرهابيا، العملية كانت تستهدف الكثير من المواطنين والداخلية في الوقت ده مكنش ينفع تجيب حد يخطط وكانت لازم تتحرك بالقوات الموجودة لمنع التحرك، فهؤلاء الإرهابيين كانوا سينفذون عملا إرهابيا ضد هدف مدني".

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يذكر أن وزارة الداخلية قد أعلنت فى بيان لها، مساء أمس الجمعة، أنه فى إطار الجهود المبذولة لتتبع العناصر الإرهابية وتحديد أماكن اختبائها، وردت معلومات لقطاع الأمن الوطنى تفيد اتخاذ بعض هذه العناصر الإرهابية للمنطقة المتاخمة للكيلو 135 بطريق الواحات بعمق الصحراء مكانا لاختبائها.

وأوضح بيان الداخلية أنه تم إعداد مأمورية، لمداهمة تلك العناصر، وحال اقتراب القوات واستشعار تلك العناصر بها قامت بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها، حيث قامت القوات بمبادلتها إطلاق النيران، مما أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من رجال الشرطة ومصرع عدد من هذه العناصر، وتقوم القوات حاليا بتمشيط المناطق المتاخمة لمحل الواقعة، وسوف يتم الإفادة بما يستجد من معلومات.

