مطالبا بـ«إعلام حرب».. موسى: «متطلبوش أرقام شهداء الواحات» (فيديو)

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طالب الإعلامي أحمد موسى بضرورة الالتزام بسياسة «إعلام الحرب» وقت المواجهة مع الإرهاب، مضيفا: "متطلبوش بيانات من الداخلية عن أرقام شهداء الواحات".

وأضاف موسى، خلال تقديمه حلقة اليوم السبت ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد": "انتوا عايزين أرقام ليه.. إحنا في حرب، ولا اتعمى نظركم، جيشنا لم يصدر أرقام في حرب أكتوبر".

وتابع: "إعلام القنوات الإرهابية يحتفل بشهداء قوات الأمن، والإرهاب عايز يخلينا نفقد الثقة في جيشنا وشرطتنا، ونكون يائسين، لازم يبقى عندنا إعلام حرب نواجه به القنوات الإرهابية الداعمة للإرهاب".

وتساءل الإعلامي: «لماذا لا يتم التصدي لمواقع التواصل الاجتماعي التي روجت لأعداد كاذبة عن شهداء معركة الواحات؟ أين إعلام الحرب؟».

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ذكر أن وزارة الداخلية قد أعلنت فى بيان لها، مساء أمس الجمعة، أنه فى إطار الجهود المبذولة لتتبع العناصر الإرهابية وتحديد أماكن اختبائها، وردت معلومات لقطاع الأمن الوطنى تفيد اتخاذ بعض هذه العناصر الإرهابية للمنطقة المتاخمة للكيلو 135 بطريق الواحات بعمق الصحراء مكانا لاختبائها.

وأوضح بيان الداخلية أنه تم إعداد مأمورية، لمداهمة تلك العناصر، وحال اقتراب القوات واستشعار تلك العناصر بها قامت بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها، حيث قامت القوات بمبادلتها إطلاق النيران، مما أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من رجال الشرطة ومصرع عدد من هذه العناصر، وتقوم القوات حاليا بتمشيط المناطق المتاخمة لمحل الواقعة، وسوف يتم الإفادة بما يستجد من معلومات.