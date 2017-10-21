أول طلب استدعاء لوزير الداخلية بعد حادث الواحات الإرهابي

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تقدم النائب عبد الحميد كمال، اليوم، السبت، بطلب إلى رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، لاستدعاء اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، للوقوف على ملابسات حادث الواحات الإرهابي.

وقال النائب إنه يجب التوجه بضرورة استدعاء وزير الداخلية لإلقاء بيان حول ملابسات العملية الإرهابية وكيفية التعامل معها، والتي أودت بحياة أبطال رجال الشرطة من قتلى وجرحى بهذه الأعداد الكبيرة.

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وأشار النائب إلى أنه استنادا إلى المادتين 134، و139 من الدستور، طلب استدعاء وزير الداخلية طبقًا للدستور، وأن حضوره إلى المجلس وجوبيًا متى طُلِبَ ذلك منه من أحد أعضاء المجلس.

ووقع مساء أمس الجمعة حادث إرهابي استهدف قوات الشرطة أثناء مأمورية لضبط عناصر إرهابية في منطقة الواحات البحرية.