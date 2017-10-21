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الداخلية: العناصر الإرهابية استهدفت قوات الأمن بأسلحة ثقيلة من كافة الاتجاهات

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مصراوي Masrawy

الداخلية: العناصر الإرهابية استهدفت قوات الأمن بأسلحة ثقيلة من كافة الاتجاهات

05:01 م السبت 21 أكتوبر 2017

الداخلية: العناصر الإرهابية استهدفت قوات الأمن بأسلحة ثقيلة من كافة الاتجاهات

كتب – فتحي سليمان:

قالت وزارة الداخلية، إن أجهزة الأمن الوطني رصدت اتخاذ مجموعة من العناصر الإرهابية من إحدى المناطق بالعمق الصحراوي بالكيلو 135 بطريق أكتوبر -الواحات، محافظة الجيزة مكانًا للاختباء والتدريب والتجهيز للقيام بعمليات إرهابية، مستغلين في ذلك الطبيعة الجغرافية الوعرة للظهير الصحراوي وسهولة تحركهم خلالها.

وأضافت الوزارة في بيان رسمي لها أنها أعدت مأموريتين من محافظتي الجيزة والفيوم لمداهمة تلك المنطقة، إلا أنه حال اقتراب المأمورية الأولى من مكان تواجد العناصر الإرهابية استشعر الإرهابيون بقدوم القوات وبادروا باستهدافهم باستخدام الأسلحة الثقيلة من كافة الاتجاهات، فبادلتهم القوات إطلاق النيران لعدة ساعات.

وأكدت الوزارة أنه الاشتباكات أسفرت عن استشهاد 16 من القوات "11 ضابطا و4مجندين ورقيب شرطة" وكذلك إصابة 13 آخرين من بينهم 4 ضباط و9 مجندين"، ومازال البحث جارياً عن أحد ضباط مديرية أمن الجيزة، كما أسفرت الاشتباكات عن مقتل وإصابة 15 من العناصر الإرهابية والذي تم إجلاء بعضهم من مكان الواقعة بمعرفة الهاربين منهم، ومازالت عمليات التمشيط والملاحقة مستمرة.

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