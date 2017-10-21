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"منشأة جنزور" بالغربية تستعد لاستقبال جثمان أحد شهداء الواحات

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مصراوي Masrawy

"منشأة جنزور" بالغربية تستعد لاستقبال جثمان أحد شهداء الواحات

05:06 م السبت 21 أكتوبر 2017

جنازة الشهيد

الغربية - مروة شاهين:

تجمع الآلاف من أهالي قرية منشأة جنزور التابعة لمركز طنطا في محافظة الغربية، اليوم السبت، استعدادًا لتشييع جثمان الشهيد إسلام مشهور، أحد ضحايا الإرهاب الغادر في الواحات البحرية.

ووصل المحافظ اللواء أحمد ضيف، واللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية إلى القرية، في حضور حشود من المواطنين وأقارب الشهيد في انتظار وصول جثمان الشهيد.

كما شارك الحشد زملاء الشهيد من ضباط وأفراد ومجندين، كما تجمع العشرات من ضباط قطاع الأمن المركزي في مدينة طنطا في انتظار تشييع الشهيد إلى مثواه الأخير بمقابر عائلته.

وكانت وزارة الداخلية أعلنت، في بيان لها، أن الاشتباكات بين قوات الشرطة وعناصر مسلحة بالكيلو 135 بالواحات، أسفرت عن استشهاد 16 شرطيًا. وأضافت أنها ما تزال تمشط المناطق الصحراوية المحيطة بموقع الحادث، بحثًا عن معاون مباحث أكتوبر بمديرية أمن الجيزة.​

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