سوهاج تستعد لاستقبال جثمان أحد شهداء الواحات
سوهاج تستعد لاستقبال جثمان أحد شهداء الواحات
05:03 م السبت 21 أكتوبر 2017
ارشيفية
سوهاج - عمار عبد الواحد:
تستعد محافظة سوهاج لاستقبال جثمان المجند حسن زين العابدين محمد، ابن قرية القرعان بمركز جرجا جنوبي المحافظة، والذي استشهد أمس الجمعة في الأحداث الإرهابية التي شهدها الكيلو 135 بالواحات.
ومن المقرر إقامة جنازة عسكرية للمجند الشهيد أمام ديوان عام محافظة سوهاج فور وصوله اليوم السبت، ثم الدفن بعدها بمقابر العائلة في مركز جرجا.
وكانت وزارة الداخلية أعلنت، في بيان لها، أن الاشتباكات بين قوات الشرطة وعناصر مسلحة بالكيلو 135 بالواحات، أسفرت عن استشهاد 16 شرطيًا. وأضافت أنها ما تزال تمشط المناطق الصحراوية المحيطة بموقع الحادث، بحثًا عن معاون مباحث أكتوبر بمديرية أمن الجيزة.
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