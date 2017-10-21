حدادًا.. المنيا تلغي احتفالات مكتبة مصر العامة
حدادًا.. المنيا تلغي احتفالات مكتبة مصر العامة
04:56 م السبت 21 أكتوبر 2017
المنيا تلغي احتفالات مكتبة مصر العامة
المنيا ـ ريمون الراوي:
أعلنت محافظة المنيا إلغاء احتفالات مكتبة مصر العامة، التي كان مقررًا لها مساء غدٍ الأحد، وذلك حدادًا على أرواح شهداء الوطن من أبناء جهاز الشرطة.
وأعلن المحافظ عصام البديوي مشاركته في تشييع جثمان الشهيد المقدم محمد وحيد حبشي، المقرر في جنازة عسكرية يُنتظر قيامها من مسجد الفولي في مدينة المنيا.
كما يحضر جنازة الرائد محمد عبد الفتاح من مركز ديرمواس السكرتير العام للمنيا، وذلك بمشاركة قيادات شعبية وتنفيذية من المحافظة.
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