أخبار عاجلة

مساء الأنوار - كواليس زيارة وزير الرياضة للنادي الأهلي قبل النهائي الإفريقي وموقف اتحاد الكرة -
طاهر: «رفضنا نعمل فراغ إداري في النادي.. ومش هقول لحد ينتخب مين» -
محمود طاهر: «أنا مؤدب أوي وما يحدث من اللجنة الأوليمبية بلطجة» -
مساء الأنوار - لقطات أرشيفية للمباريات النهائية التي خاضها الأهلي خارج ملعبه -
بالأسماء.. إصابة 12 فتاة في حادث تصادم بــ "زراعي بني سويف" -
10 تصريحات × 24 ساعة -
مساء الأنوار - عامر حسين يوضح إجراءات دخول الجماهير في نهائي افريقيا بين الأهلي والوداد -
تقرير فلسطيني: ارتفاع ملحوظ في وتيرة الاستيطان الاستعماري خلال أكتوبر -
مساء الأنوار - أخر أخبار مران الأهلي استعدادا لنهائي افريقيا أمام الوداد المغربي -
نظام جديد لتأمين معابد الأقصر يتيح زيارتها ليلا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

حدادًا.. المنيا تلغي احتفالات مكتبة مصر العامة

Google+ Print

مصراوي Masrawy

حدادًا.. المنيا تلغي احتفالات مكتبة العامة

04:56 م السبت 21 أكتوبر 2017

حدادًا.. المنيا تلغي احتفالات مكتبة مصر العامة

المنيا تلغي احتفالات مكتبة مصر العامة

المنيا ـ ريمون الراوي:
أعلنت محافظة المنيا إلغاء احتفالات مكتبة مصر العامة، التي كان مقررًا لها مساء غدٍ الأحد، وذلك حدادًا على أرواح شهداء الوطن من أبناء جهاز الشرطة.

وأعلن المحافظ عصام البديوي مشاركته في تشييع جثمان الشهيد المقدم محمد وحيد حبشي، المقرر في جنازة عسكرية يُنتظر قيامها من مسجد الفولي في مدينة المنيا.

كما يحضر جنازة الرائد محمد عبد الفتاح من مركز ديرمواس السكرتير العام للمنيا، وذلك بمشاركة قيادات شعبية وتنفيذية من المحافظة.​

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • جنازة عسكرية للنقيب إسلام مشهور شهيد الواحات بمسقط رأسه في طنطا

    أخبار

  • محافظ المنيا ينعي شهداء "حادث الواحات"

    أخبار

  • طلب إحاطة لوزير الداخلية بعد اقتحام ضابط شرطة لمدرسة

    أخبار

  • مصراوي يحاور "طالب المنيا" الذي اعتدى عليه "ضابط وزوجته" داخل المدرسة

    أخبار

إعلان

31546135c3.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصرع 3 من أفراد قوات حفظ السلام الدولية في شمال مالي

مصرع 3 من أفراد قوات حفظ السلام الدولية في شمال مالي

أمم إفريقيا للطائرة - التحليل الفني لمباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - التحليل الفني لمباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - توقعات أداء وأجواء ماقبل مباراة مصر و رواندا بأمم إفريقيا للطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - توقعات أداء وأجواء ماقبل مباراة مصر و رواندا بأمم إفريقيا للطائرة

نائب الرئيس الأمريكي يزور مصر نهاية ديسمبر المقبل

نائب الرئيس الأمريكي يزور مصر نهاية ديسمبر المقبل