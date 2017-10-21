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إصابة 7 في حادث تصادم على الطريق الحر "شبرا - بنها"

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مصراوي Masrawy

إصابة 7 في حادث تصادم على الطريق الحر "شبرا - بنها"

04:44 م السبت 21 أكتوبر 2017

القليوبية - أسامة علاء الدين:

أصيب 7 أشخاص إثر حادث تصادم، تعرضت له سيارة نتيجة انفجار أحد الإطارات على الطريق الحر "شبرا - بنها".

تم نقل المصابين للمستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

تلقى اللواء محمد توفيق حمزاوي مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء محمد درويش مدير مرور القليوبية بالحادث.

انتقل العميد نبيل عدلي وكيل إدارة مرور القليوبية، وتبين أن الحادث وقع في اتجاه القاهرة، حيث تعرضت سيارة ميكروباص لانفجار الإطار الخلفي الأيسر عقب اصطدامه بالرصيف الأيمن، ونتج عن الحادث 7 مصابين تم نقلهم إلى مستشفى قليوب.

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