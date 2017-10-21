الإسكان: تعويض 1300 أسرة بمثلث ماسبيرو.. والانتهاء من هدم المنازل أواخر 2017

كتب - محمد عبدالناصر:

قال الدكتور أحمد عادل درويش، نائب وزير الإسكان لتطوير المناطق العشوائية، إنه تم الانتهاء من تقديم التعويضات إلى 1300 أسرة من أهالي مثلث ماسبيرو، سواء بالتعويض المادي أو النقل إلى مدينة الأسمرات.

وأشار "درويش"، إلى أن هناك 360 أسرة اختاروا حي الأسمرات، و950 أسرة اختاروا التعويض المادي، بلإجمالي تكلفة وصلت إلى 1.3 مليار جنيه.

وأضاف "درويش" لمصراوي، أن إجمالي التعويضات تقدر بـ 4 مليارات جنيه، وتم انتهاء 30% من سكان المنطقة من إجمالي 4320 أسرة، لافتًا إلى أن الدولة هى التي ستتحمل قيمة التعويضات بشكل كامل، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية التابعة لوزارة الإسكان، فهى الشريك الأساسي في المشروع، وسوف تمتلك جزءًا من المنطقة الاستثمارية.

وأكد نائب وزير الإسكان، البدء في عمليات الهدم، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من إزالة كامل البنايات المقرر إزالتها نهاية العام الجاري، حتى نستطيع بناء الوحدات للأهالي التي يوجد لديهم رغبة في الرجوع للمنطقة.

وأشار إلى أن منطقة مثلث ماسبيرو تصل مساحتها إلى 84 فدانًا، حيث يمتلك 25% من الأراضي قطع صغيرة مملوكة للأفراد، و10% مملوكة للدولة، وباقي المساحة الموجودة في المنطقة ملك لشركتين من السعودية، وشركتين من الكويت، بجانب شركة ماسبيرو المصرية والمملوكة للبنك الأهلي وبنك القاهرة.