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نائب: يجب دعم الشرطة بالإمكانيات والمعدات اللازمة للتصدي للإرهاب

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مصراوي Masrawy

نائب: يجب دعم الشرطة بالإمكانيات والمعدات اللازمة للتصدي للإرهاب

04:47 م السبت 21 أكتوبر 2017

نائب: يجب دعم الشرطة بالإمكانيات والمعدات اللازمة للتصدي للإرهاب

النائب عمر وطني عضو مجلس النواب

كتب- أحمد علي:

نعى النائب عمر وطني، عضو مجلس النواب عن دائرة الشرابية والزاوية الحمراء، شهداء من ضباط وجنود قوات الشرطة الذين استشهدوا أثناء اشتباكهم مع العناصر الإرهابية في منطقة الواحات البحرية.

وقال وطني، إن هناك العديد من أبنائنًا بالقوات المسلحة والشرطة لا يزالون يقدمون دماءهم فداءً للوطن وللشعب المصري، مؤكدا أن الشعب يقف ويساند قوات الجيش والشرطة في عملياتها ضد الخونة حتى ينعم الوطن والمواطن بالاستقرار والأمن.

وأكد وطني، في بيان له اليوم، على ضرورة أن يكون لمجلس النواب دور كبير في جلسة الغد الأحد، لتقديم كل الدعم لوزارة الداخلية والعمل على إمدادها بكل ما يلزم من إمكانيات ومعدات حتى تستطيع التصدي للجماعات الإرهابية.

يشار إلى أن وزارة الداخلية، صرحت اليوم السبت، أن عدد الضباط والجنود الذين استشهدوا خلال مداهمة أمنية لأحد الأوكار الإرهابية بمنطقة الواحات بالجيزة، 16 ضابطًا ومجندًا. ​​

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