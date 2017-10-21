عضو "دفاع النواب": نحارب عصابات مارقة

كتب- أحمد علي:

أكد اللواء خالد خلف الله، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، أن الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له قوات الشرطة في الواحات البحرية أمس الجمعة، يزيد الشعب المصري إصرارًا وعزيمة.

وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة دحر الإرهاب، مؤكدًا أن مصر ستنتصر على الإرهاب كما انتصرت عليه في السابق، وكل ما تقوم به هذه الجماعات لن يفلح في كسر عزيمة المصريين .

وأضاف خلف الله، في بيان اليوم السبت، أننا نحارب عصابات وجماعات مارقة، وليست جيوشًا منظمة، ولابد في هذا التوقيت من دعم وزارة الداخلية في موقفها والشد من أزرهم بعد العمليه الخسيسية.

يشار إلى أن وزارة الداخلية، صرحت اليوم السبت، أن عدد الضباط والجنود الذين استشهدوا خلال مداهمة أمنية لأحد الأوكار الإرهابية بمنطقة الواحات بالجيزة، 16 ضابطًا ومجندًا.