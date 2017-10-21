بالتفاصيل.. مواعيد تسليم شقق الإسكان الاجتماعي بـ"السادات"

كتب - محمد عبدالناصر:

قال المهندس علاء منيع، رئيس مدينة السادات، إن الجهاز يستعد لتسليم شقق الإسكان الاجتماعي للحاجزين، وسيتم تسليم 40 وحدة نهاية الشهر الجاري، و180 وحدة في 30 نوفمبر المقبل.

وأضاف "منيع" لمصراوي، أنه سيتم تسليم 200 وحدة يوم 30 ديسمبر 2017، لافتًا إلى أن الجهاز انتهى من تسليم 1200 وحدة من المشروع خلال الفترة الماضية.

وأشار رئيس جهاز مدينة السادات، إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ 3860 وحدة، ويجري تنفيذ 6120 وحدة أخرى بالمدينة.