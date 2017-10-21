الداخلية تعلن أسماء 16 شهيدا في اشتباكات الواحات

كتب – علاء عمران وفتحي سليمان:

أعلنت وزارة الداخلية في بيان لها، أن الاشتباكات بين قوات الشرطة وعناصر مسلحة بالكيلو 135 بالواحات، أسفرت عن استشهاد 16 شرطيًا.

وقالت وزارة الداخلية إنها مازالت تمشط المناطق الصحراوية بالكيلو 135 بالواحات، بحثًا عن معاون مباحث أكتوبر بمديرية أمن الجيزة.

وينشر "مصراوي" أسماء الشهداء في حادث الواحات: