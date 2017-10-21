ننشر الصور الأولي لقتلى الإرهابيين في اشتباكات الواحات

كتب - محمد الصاوي وفتحي سليمان:

نشرت وزارة الداخلية صور الإرهابيين في حادث الواحات الارهابي، وأعلنت مقتل 15 إرهابياً في الاشتباكات التي وقعت أمس الجمعة.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان صادر اليوم السبت، إن ذلك يأتي استكمالا لما سبق الإعلان عنه من جهود ملاحقة البؤر الإرهابية التي تسعى عناصرها لمحاولة النيل من الوطن وزعزعة الاستقرار ، والمعلومات التي وردت لقطاع الأمن الوطني حول اتخاذ مجموعة من العناصر الإرهابية من إحدى المناطق بالعمق الصحراوي بالكيلو 135 بطريق أكتوبر -الواحات، محافظة الجيزة مكاناً للاختباء والتدريب والتجهيز للقيام بعمليات إرهابية ، مستغلين فى ذلك الطبيعة الجغرافية الوعرة للظهير الصحراوي وسهولة تحركهم خلالها .

وأوضحت الوزارة أنه فى ضوء توافر هذه المعلومات ، فقد تم إعداد القوات للقيام بمأموريتين من محافظتي الجيزة والفيوم لمداهمة تلك المنطقة، إلا أنه حال اقتراب المأمورية الأولى من مكان تواجد العناصر الإرهابية استشعروا بقدوم القوات وبادروا باستهدافهم باستخدام الأسلحة الثقيلة من كافة الاتجاهات ، فبادلتهم القوات إطلاق النيران لعدة ساعات مما أدى لاستشهاد 16 من القوات " 11 ضابطا – 4مجندين – 1 رقيب شرطة "، وإصابة 13 آخرين من بينهم 4 ضباط – 9 مجندين " ، ومازال البحث جارى عن أحد ضباط مديرية أمن الجيزة .

وفى وقت لاحق، تم تمشيط المناطق المتاخمة لموقع الأحداث بمعرفة القوات المعاونة وأسفر التعامل مع العناصر الإرهابية عن مقتل وإصابة " 15 " منهم والذى تم إجلاء بعضهم من مكان الواقعة بمعرفة الهاربين منهم ، ومازالت عمليات التمشيط والملاحقة مستمرة .

وأكدت الوزارة أن بعد تقديم النعي لشهدائها الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم فداء للوطن ودفاعاً عن المواطنين، ذلك لن يزيدهم إلا إصراراً وعزيمه على الاستمرار فى بذل المزيد من الجهد لاقتلاع جذور الإرهاب وحماية وطننا الغالي.

وتهيب الوزارة بوسائل الإعلام تحرى الدقة فى المعلومات الأمنية قبل نشرها والاعتماد على المصادر الرسمية وفقاً للمعايير المتبعة فى هذا الشأن، وكذا إتاحة الفرصة للأجهزة المعنية فى التحقق من المعلومات وتدقيقها لاسيما فى ظل ما قد تفرضه ظروف المواجهات الأمنية من تطورات ، الأمر الذى قد يؤدى إلى التأثير سلباً على سير عمليات المواجهة والروح المعنوية للقوات.

يشار فى هذا الصدد إلى أنه تم إصدار هذا البيان عقب إتمام عملية إجلاء الشهداء والمصابين مباشرةً .