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الداخلية: إجلاء جميع الشهداء والمصابين في حادث الواحات

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مصراوي Masrawy

الداخلية: إجلاء جميع الشهداء والمصابين في حادث الواحات

04:33 م السبت 21 أكتوبر 2017

الداخلية: إجلاء جميع الشهداء والمصابين في حادث الواحات

أرشيفية

كتب – فتحي سليمان:

أهاب المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية وسائل الإعلام، تحري الدقة فيما يتم نشره وتداوله.

وناشدت جميع الصحفيين والمواطنين باستفاء معلوماتهم من المصادر الرسمية، وعدم توارد انباء خاطئة تؤثر سلباً على الروح المعنوية للقوات.

وقالت وزارة الداخلية في بيان رسمي لها، أن عملية الملاحقة مستمرة، وأن عمليات التمشيط جارية، خاصة بعد إجلاء جميع الشهداء والمصابين.

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