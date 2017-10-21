الداخلية: نبحث عن ضابط مختفي في اشتباكات الواحات
الداخلية: نبحث عن ضابط مختفي في اشتباكات الواحات
04:32 م السبت 21 أكتوبر 2017
نبحث عن ضابط مختفي في اشتباكات الواحات
كتب – محمد الصاوي:
قالت وزارة الداخلية، إنها مازالت تمشط المناطق الصحراوية بالكيلو 135 بالواحات، بحثًا عن معاون مباحث أكتوبر بمديرية أمن الجيزة.
وأضافت الوزارة في بيانها أن الهجوم الإرهابي على قوات الشرطة أسفر عن استشهاد 16 من قوات الشرطة، ومقتل 15 إرهابيًا في المواجهات التي شهدتها منطقة الواحات.
وأوضحت الوزارة في بيانها أنها أعدت مأموريتين لمداهمة تلك البؤرة الإرهابية، فاستشعر الإرهابيون قدوم القوات، فبادروهم بإطلاق النار من الأسلحة الثقيلة.
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