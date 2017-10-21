الداخلية: مقتل وإصابة 15 إرهابيا في المواجهة الأمنية على طريق الواحات

كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

قالت مسئول أمني بوزارة الداخلية، اليوم السبت، إن الأجهزة الأمنية تمكنت من مقتل وإصابة 15 إرهابيا في المواجهة الأمنية على طريق الواحات.

ناشد مركز الإعلام الأمني للوزارة، وسائل الإعلام تحرى الدقة حال نشر الأخبار وعدم استقائها من غير مصدرها الرسمي لعدم إثارة الرأي العام ، ليؤكد البيان أن الجهات الأمنية ستلجأ الى الإطار القانوني للتعامل مع مثل هذه الترديدات.