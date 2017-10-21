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رئيس "دينية النواب": هناك حرب إرهابية مستعرة على مصر

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مصراوي Masrawy

رئيس "دينية النواب": هناك حرب إرهابية مستعرة على

04:33 م السبت 21 أكتوبر 2017

أسامة العبد رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب

كتب- أحمد علي:
أدان الدكتور أسامة العبد، رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، العملية الإرهابية التي استهدفت جنود وضباط الشرطة في الواحات البحرية، مؤكدًا أن هناك حربًا إرهابية مستعرة على مصر من كل حدودها؛ لنشر الفوضى وزعزعة الاستقرار.

وأوضح العبد في بيان له اليوم السبت، أن كل الجماعات التكفيرية تستغل اسم الدين في القتل والدمار والتخريب لخدمة أعداء الوطن، مشيرًا إلى أنهم ينفذون مخططات أجنبية لتفتيت الدول الإسلامية.

وأكد أن هناك الكثير من الجماعات والدولة المتربصة بمصر العالم العربى والإسلامي، لا تريد لمصر أن تقوى ويكون لها دور فاعل في المنطقة، مضيفًا، أن هناك الملايين يضحون بأنفسهم من أجل خدمة دينهم ووطنهم دون ترد.

وأضاف رئيس اللجنة الدينية، أنه تحدث خلال المؤتمر العالمي لدار الافتاء عن ضرورة توضيح علماء الأمة الإسلامية خطر الإرهاب على الشعوب والدول الإسلامية، مؤكدًا أن عدم فهم هؤلاء التكفيريين لصحيح الدين جعلهم أكبر عامل في صد الناس عن دين الله.

وشدد على ضرورة تفعيل العدالة الناجزة والضرب بيد من حديد على كل الإرهابيين الذين يسعون في الارض فسدًا .

يشار إلى أن وزارة الداخلية، صرحت اليوم السبت، أن عدد الضباط والجنود الذين استشهدوا خلال مداهمة أمنية لأحد الأوكار الإرهابية بمنطقة الواحات بالجيزة، 16 ضابطًا ومجندًا. ​​

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مصراوي Masrawy

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