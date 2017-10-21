"اتصالات النواب": حادث الواحات لن يكون الأخير ..ومستمرون في دعم الجيش والشرطة

كتب- أحمد علي:

أكد النائب أحمد شمردن وكيل لجنة الاتصالات بمجلس النواب، أن حادث الواحات الإرهابي، والضحايا الذين راحو خلاله، لن يكون الأخير؛ لأننا نواجه حربًا مدعومة من الداخل والخارج يقف وراءها قوى إقليمية ودولية ولابد من التكاتف والضرب بيد من حديد على كل الجماعات الإرهابية ومن يدعمهم ويدافع عنهم .

وأضاف وكيل اتصالات النواب، في بيان له، اليوم السبت، أن على مجلس النواب الإسراع في الانتهاء من كل القوانين التي تحارب الجريمة والإرهاب، وعلى رأسها قانون الإجراءات الجنائية وقانون الطوارئ والإرهاب، والجريمة الإلكترونية.

وأضاف شمردن: "مستمرون في دعم الدولة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسي، وكل الجهود والتضحيات التي تبذلها القوات المسلحة المصرية والشرطة الباسلة في الحرب على الإرهاب والجماعات التكفيرية .

يشار إلى أن وزارة الداخلية، صرحت اليوم السبت، أن عدد الضباط والجنود الذين استشهدوا خلال مداهمة أمنية لأحد الأوكار الإرهابية في منطقة الواحات بالجيزة، 16 ضابطًا ومجندًا، والبحث جاري عن أحد الضباط.​