"مستقبل وطن" يطالب بضبط جناة "الواحات" وإعدامهم رميًا بالرصاص

كتبت- عزة صقر:

نعى الدكتور نور أبو حتة، عضو الهيئة العليا بحزب مستقبل وطن، بكامل الحزن والأسى، العشرات من جنود وضباط الشرطة المصرية البواسل، الذين استشهدوا على أيدي جماعات التطرف والإهارب والغدر بمنطقة الواحات.

وأكد أبو حتة، فى بيان لـ"مستقبل وطن"، اليوم السبت، أن تلك العمليات الخسيسة والجبانة لن تزيد الوطن ومؤسساته الأمنية إلا تماسكًا وترابطًا وسعيًا نحو تحقيق الهدف النبيل والأسمى وهو الدفاع عن مقدرات هذا البلد وتطهيره من الخونة والمتطرفين.

وشدد البيان، على ضرورة توجيه ضربات قوية وموجعة لتلك الجماعات التى استهدفت خير جنود الأرض، وسرعة الأخذ بالثأر من هؤلاء الأنجاس الذين لايعرفون للوطن معنى ولا للإنسانية عنوانًا، والعمل على تمشيط المنطقة بشكل كامل لسرعة تعقب الجناة وتقديمهم لمحاكمة عاجلة تكون عقوبتها الرمي بالرصاص.​

وأضاف عضو الهيئة العليا، إلى أن تلك العمليات تأتي بالتزامن مع حجم النجاحات والإنجازات التي تتحق على أرض الواقع؛ بهدف التشويش عليها وخلق حالة من اليأس وهدم الروح المعنوية لجموع الشعب المصري.

وأكد، أن الوطن سيستمر في البناء والنهضة رغم أنف الحاقدين، وستظل مصر عصية ضد كل من أراد ا بها.

يشار إلى أن مصدر أمني بوزارة الداخلية، صرح أمس الجمعة، أن عدد الضباط الذين استشهدوا خلال مداهمة أمنية لأحد الأوكار الإرهابية بمنطقة الواحات بالجيزة، ارتفع إلى 23 ضابطًا "7 أمن وطني، و16 أمن مركزي وعمليات خاصة"، بالإضافة إلى 35 مجندًا. ​