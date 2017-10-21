وكيل "النواب": المجلس لن يتوانى في إعداد تشريعات لمكافحة الإرهاب

كتب- أحمد علي:

نعى النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، شهداء الوطن من رجال الشرطة المصرية، ممن ضحوا بأرواحهم ودمائهم الزكية فداء للوطن ضد الإرهاب، أمس الجمعة، في الواحات.

وقال وهدان، في تصريحات صحفية اليوم السبت، إن الإرهاب الأسود الدنيء لا دين له ولا وطن، مؤكدًا أن مجلس النواب لن يتوانى في اتخاذ الإجراءات وإعداد التشريعات لمكافحة الإرهاب خلال دور الانعقاد الثالث.​