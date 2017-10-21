غدًا.. رئيس الوزراء يلقي بيان إعلان الطوارئ أمام "النواب"

كتب- أحمد علي:

يلقي المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء غدا الأحد، أمام محلس النواب بيانه حول قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ، يوضح فيه الأسباب والمبررات التي دعت رئيس الجمهورية لإعلان حالة الطوارئ.

ومن المقرر أن يحيل الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ وبيان رئيس الوزراء للجنة العامة؛ لإعداد تقرير عنه يعرض في الجلسة العامة ليقره المجلس بأغلبية أعضائه.

وأصدر الرئيس قرارا يحمل رقم 510 لسنة 2017، بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر، اعتبارا من الواحدة من صباح يوم الجمعة الموافق 13 أكتوبر، نظرا للظروف الأمنية الخطيرة التي تمر بها البلاد، وبعد أخذ رأى مجلس الوزراء.

ونصت المادة الثانية من القرار على: "تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين".

وفوض الرئيس المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء باختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها فى القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ.​