أخبار عاجلة

مساء الأنوار - لقطات أرشيفية للمباريات النهائية التي خاضها الأهلي خارج ملعبه -
بالأسماء.. إصابة 12 فتاة في حادث تصادم بــ "زراعي بني سويف" -
10 تصريحات × 24 ساعة -
مساء الأنوار - عامر حسين يوضح إجراءات دخول الجماهير في نهائي افريقيا بين الأهلي والوداد -
تقرير فلسطيني: ارتفاع ملحوظ في وتيرة الاستيطان الاستعماري خلال أكتوبر -
مساء الأنوار - أخر أخبار مران الأهلي استعدادا لنهائي افريقيا أمام الوداد المغربي -
نظام جديد لتأمين معابد الأقصر يتيح زيارتها ليلا -
"النواب الأمريكي" يوافق على خطة موازنة تسمح بإجراء تخفيضات ضريبية -
مصرع 3 من أفراد قوات حفظ السلام الدولية في شمال مالي -
إسبانيا تعتقل نائب وزير فنزويلي سابق بناء على مذكرة أمريكية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

غدًا.. رئيس الوزراء يلقي بيان إعلان الطوارئ أمام "النواب"

Google+ Print

مصراوي Masrawy

غدًا.. رئيس الوزراء يلقي بيان إعلان الطوارئ أمام "النواب"

04:28 م السبت 21 أكتوبر 2017

المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء

كتب- أحمد علي:

يلقي المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء غدا الأحد، أمام محلس النواب بيانه حول قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ، يوضح فيه الأسباب والمبررات التي دعت رئيس الجمهورية لإعلان حالة الطوارئ.

ومن المقرر أن يحيل الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ وبيان رئيس الوزراء للجنة العامة؛ لإعداد تقرير عنه يعرض في الجلسة العامة ليقره المجلس بأغلبية أعضائه.

وأصدر الرئيس قرارا يحمل رقم 510 لسنة 2017، بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر، اعتبارا من الواحدة من صباح يوم الجمعة الموافق 13 أكتوبر، نظرا للظروف الأمنية الخطيرة التي تمر بها البلاد، وبعد أخذ رأى مجلس الوزراء.

ونصت المادة الثانية من القرار على: "تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين".

وفوض الرئيس المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء باختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها فى القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ.​

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • أبوشقة: "النواب" على استعداد تام لقبول أي قوانين هدفها مواجهة الإرهاب

    أخبار

  • رئيس الوزراء يتابع مع وزير الداخلية تداعيات هجوم الواحات الإرهابي

    أخبار

  • قائد القوات البحرية: "ترتيبنا عالميًا لا يعنيني في شيء.. ما يهمني

    أخبار

  • عضو "دفاع البرلمان": مناورة "ذات الصواري" تمثل نقلة نوعية في محاربة

    أخبار

إعلان

3e5870dc23.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بالأسماء.. إصابة 12 فتاة في حادث تصادم بــ "زراعي بني سويف"

بالأسماء.. إصابة 12 فتاة في حادث تصادم بــ "زراعي بني سويف"

10 تصريحات × 24 ساعة

10 تصريحات × 24 ساعة

تقرير فلسطيني: ارتفاع ملحوظ في وتيرة الاستيطان الاستعماري خلال أكتوبر

تقرير فلسطيني: ارتفاع ملحوظ في وتيرة الاستيطان الاستعماري خلال أكتوبر

"النواب الأمريكي" يوافق على خطة موازنة تسمح بإجراء تخفيضات ضريبية

"النواب الأمريكي" يوافق على خطة موازنة تسمح بإجراء تخفيضات ضريبية