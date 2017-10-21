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كافالي مديرًا فنيا للاتحاد السكندري

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كافالي مديرًا فنيا للاتحاد السكندري كافالي مديرًا فنيا للاتحاد السكندري

التحرير

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أعلن مجلس إدارة الاتحاد السكندري برئاسة محمود مشالي عن تشكيل الجهاز الفني الجديد للفريق خلفا لهاني رمزي وجهازه المعاون الذين تمت إقالتهم منذ قليل بسبب سوء النتائج في بطولة الدوري الممتاز.

ويتكون الجهاز الفني الجديد للاتحاد من ميشيل كافالي مديرا فنيا ويعاونه كلًا من، أرماند سينا مدربا عاما، ويوسف حمدى مدربًا، ومحمد لطفى مساعدًا، ومجدى بهلول مدربا لحراس، وجهاز طبي يتكون من الدكتور عمرو الأشلم طبيب، ومحمد عبد الفتاح علاج طبيعي، وجهاز إداري مكونمنأحمد متولى ومحمد ثروت.

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 قرر مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمود مشالي، إقالة هاني رمزي المدير الفني للفريق وجهازه المعاون، بسبب سوء نتائج الفريق في مسابقة الدوري الممتاز، والتي كان أخرها التعادل مع الانتاج الحربي بهدف لكل فريق في اللقاء الذي جمع بينهما مساء الخميس على الاسكندرية ضمن منافسات الجولة السادسة من المسابقة.

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التحرير

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