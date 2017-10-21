«​إعلامي ساخر ومصمم البرنامج الرئاسي».. من هو خالد حبيب؟

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استقر المهندس محمود طاهر، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، على ضم المهندس خالد حبيب، مصمم برنامج تأهيل الشباب للقيادة التابع لرئاسة الجمهورية، إلى قائمته لانتخابات القلعة الحمراء المقبلة.

وتضم قائمة المهندس محمود طاهر رئيسًا، والمهندس مصطفى مراد فهمي نائبًا للرئيس، وكامل زاهر أمينا للصندوق، بينما سيترشح كل من الدكتور محمد يحيى، الاستشاري الهندسي الحالي للأهلي واستشاري العاصمة الإدارية الجديدة، والدكتور إيهاب ماضي، خبير التجميل، وخالد حبيب، مصمم برنامج تأهيل الشباب للقيادة التابع لرئاسة الجمهورية.

كما تضم القائمة الإعلامي حمدي الكنيسي، والدكتور هاني سري الدين، أحد مؤسسي صندوق دعم مصر، ومحمد جمال هليل، عضو المجلس الحالي، بالإضافة إلى كل من مروان هشام وشيرين منصور وأحمد مصطفى للعضوية «تحت السن».

ومن المنتظر أن تتقدم قائمة محمود طاهر بأوراق ترشحها، اليوم السبت، في مقر القلعة الحمراء بالجزيرة، استعدادًا لخوض غمار الانتخابات، المقرر إقامتها 30 نوفمبر المقبل.

ويستعرض «التحرير» في السطور التالية ملامح من حياة خالد حبيب

خالد عادل أحمد حبيب من مواليد أكتوبر لعام 1966، وحصل على بكالوريوس الهندسة قسم مدني من جامعة القاهرة، وعلى الرغم من تخصصه في الهندسة المدنية فإن مهاراته المتعددة وهواياته المختلفة جعلته يعمل في مجالات التسويق والإدارة، حيث تقلد العديد من المناصب القيادية في شركات دولية في مجالات الأدوية والاتصالات والبنوك.

ويعتبر خالد حبيب أن أفضل الأوقات التي يستمتع بها هي الأوقات التي يقضيها مع أسرته الصغيرة المكونة من زوجته لمياء التي تعمل بمجال الاستشارات الإدارية والتنمية البشرية، وابنته سلمى وابنه علي.

ويفضل خالد حبيب قراءة كتابات الأستاذ محمد حسنين هيكل، وكتابات الولد الشقي محمود السعدني، وبالطبع فإن هوايته المفضلة هي قراءة المقالات والكتب السياسية والتاريخية بالأخص، كما أنه يعشق مشاهدة مباريات كرة القدم وهو من مشجعي النادي الأهلي، كما يهوى الاستماع لأم كلثوم وعبد الحليم حافظ، ومن الجيل الحديث يهوى الاستماع لمحمد منير، علي الحجار.

وبصفته استشاريا دوليا في مجال إعادة هيكلة المؤسسات، تولى خالد حبيب إعادة هيكلة ما يزيد على الستين شركة كبرى ومؤسسة محلية وإقليمية في الشرق الأوسط، كما قام بعمليات تدريب وتأهيل لآلاف المديرين والمسؤولين في الشركات والأجهزة الحكومية في المنطقة.

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ويعمل خالد حبيب حاليا مديرًا إقليميا للموارد البشرية بواحدة من كبريات شركات الكهرباء والطاقة الدولية، كما يعمل محاضرًا في الأكاديمية العربية لطلبة الماجيستير وجامعة ESLSCA الفرنسية.

وحصل حبيب على شهادة الدكتوراه بنظرية جديدة في مجال فض المنازعات في المؤسسات المتشابكة العاملة في الشرق الأوسط، وذلك في مارس 2015 من الجامعة البريطانية العريقة في مجال البحوث.

- إعلامي ساخر

بدأ خالد حبيب مسيرته في مجال الإعلام والعمل الإعلامي في عام1997 عندما عمل في إعداد وتقديم البرامج الاجتماعية الساخرة في البرنامج الأوروبي، وحاز أحد برامجه الساخرة التي تناقش مشكلات المجتمع على الجائزة الفضية عالميا (الجائزة الكبرى لاتحاد الإذاعات الأوروبية).

ومن ثم انتقل حبيب بعد ذلك للعمل في قناة النيل للأخبار، ولكنه لم يستمر بها طويلا، حيث انتقل للعمل في قناة النيل الدولية، وقدم العديد من البرامج مثل برنامج "كلمة ونص" على شاشة قناة المحور، وبرنامج "طبق الأصل" و"المحكمة" و" ما علينا"، وفترة قصيرة في برنامج "صباح الخير يا مصر"، ولكنه دائما ما واجه إلغاء وإيقاف برامجه لطبيعتها الساخرة.

وبعد الثورة نشر خالد حبيب العديد من المقالات في صحيفة "الدستور الأصلي" ثم توقف لرغبته في عدم الارتباط بتوجهات سياسية معينة، وفي نهاية 2012 قرر العودة لمصر مع الأسرة لمحاولة المساهمة في عمليات الإصلاح والبناء، من خلال العمل في مجال تنمية الموارد البشرية ونشر فكر التوعية والعمل الجماعي.

كما كانت عودته للإعلام ببرنامج من أهل مصر على محطة راديو مصر، والذي يقدم من خلاله وجبة متنوعة من الأفكار والحلول لمشكلات الوطن، بنفس أسلوبه الساخر المعتاد.