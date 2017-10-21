أخبار عاجلة

مساء الأنوار - لقطات أرشيفية للمباريات النهائية التي خاضها الأهلي خارج ملعبه -
بالأسماء.. إصابة 12 فتاة في حادث تصادم بــ "زراعي بني سويف" -
10 تصريحات × 24 ساعة -
مساء الأنوار - عامر حسين يوضح إجراءات دخول الجماهير في نهائي افريقيا بين الأهلي والوداد -
تقرير فلسطيني: ارتفاع ملحوظ في وتيرة الاستيطان الاستعماري خلال أكتوبر -
مساء الأنوار - أخر أخبار مران الأهلي استعدادا لنهائي افريقيا أمام الوداد المغربي -
نظام جديد لتأمين معابد الأقصر يتيح زيارتها ليلا -
"النواب الأمريكي" يوافق على خطة موازنة تسمح بإجراء تخفيضات ضريبية -
مصرع 3 من أفراد قوات حفظ السلام الدولية في شمال مالي -
إسبانيا تعتقل نائب وزير فنزويلي سابق بناء على مذكرة أمريكية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

خبير أمني: الشرطة تحركت بعد ورود بلاغ عن مكان إرهابيي الواحات (فيديو)

Google+ Print
خبير أمني: الشرطة تحركت بعد ورود بلاغ عن مكان إرهابيي الواحات (فيديو) خبير أمني: الشرطة تحركت بعد ورود بلاغ عن مكان إرهابيي الواحات (فيديو)

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

كشف اللواء علاء عبد الجواد بازيد، مدير مركز الدراسات الأمنية والاستراتيجية، عن أسباب ارتفاع شهداء حادث الواحات الذي وقع مساء أمس الجمعة.

وقال علاء إن بلاغا ورد إلى الأجهزة الأمنية بوجود إرهابيين في طريق الواحات، وتوجهت القوات للتعامل معهم، فاستهدفت العناصر الإرهابية رجال الأمن خلال تواجدهم في المنطقة.

وأضاف مدير مركز الدراسات الأمنية والاستراتيجية، خلال حواره مع الفضائية المصرية: « تواجه حربا كبيرة ولا داعي لأساليب التشكيك التي تستهدف معنويات الشرطة والقوات المسلحة، فالإرهاب عدو خفي وغير محدد".

وتابع: "مصر تشهد حربا بالوكالة والمخطط يهدف لتآكل الدول ذاتيا من خلال تأجيج صراع داخلي في الدولة حتى تقضي  على نفسها بنفسها".

شاهد أيضا

يذكر أن وزارة الداخلية قد أعلنت فى بيان لها، مساء أمس الجمعة، أنه فى إطار الجهود المبذولة لتتبع العناصر الإرهابية وتحديد أماكن اختبائها، وردت معلومات لقطاع الأمن الوطنى تفيد اتخاذ بعض هذه العناصر الإرهابية للمنطقة المتاخمة للكيلو 135 بطريق الواحات بعمق الصحراء مكانا لاختبائها.

وأوضح بيان الداخلية أنه تم إعداد مأمورية، لمداهمة تلك العناصر، وحال اقتراب القوات واستشعار تلك العناصر بها قامت بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها، حيث قامت القوات بمبادلتها إطلاق النيران، مما أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من رجال الشرطة ومصرع عدد من هذه العناصر، وتقوم القوات حاليا بتمشيط المناطق المتاخمة لمحل الواقعة، وسوف يتم الإفادة بما يستجد من معلومات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
مصرع 3 من أفراد قوات حفظ السلام الدولية في شمال مالي

مصرع 3 من أفراد قوات حفظ السلام الدولية في شمال مالي

أمم إفريقيا للطائرة - التحليل الفني لمباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - التحليل الفني لمباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - توقعات أداء وأجواء ماقبل مباراة مصر و رواندا بأمم إفريقيا للطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - توقعات أداء وأجواء ماقبل مباراة مصر و رواندا بأمم إفريقيا للطائرة

«كلنا معاك»: مع السيسي المواطن هياخد حقه بما يُرضي الله (فيديو)

«كلنا معاك»: مع السيسي المواطن هياخد حقه بما يُرضي الله (فيديو)