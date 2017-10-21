خبير أمني: الشرطة تحركت بعد ورود بلاغ عن مكان إرهابيي الواحات (فيديو)

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كشف اللواء علاء عبد الجواد بازيد، مدير مركز الدراسات الأمنية والاستراتيجية، عن أسباب ارتفاع شهداء حادث الواحات الذي وقع مساء أمس الجمعة.

وقال علاء إن بلاغا ورد إلى الأجهزة الأمنية بوجود إرهابيين في طريق الواحات، وتوجهت القوات للتعامل معهم، فاستهدفت العناصر الإرهابية رجال الأمن خلال تواجدهم في المنطقة.

وأضاف مدير مركز الدراسات الأمنية والاستراتيجية، خلال حواره مع الفضائية المصرية: «مصر تواجه حربا كبيرة ولا داعي لأساليب التشكيك التي تستهدف معنويات الشرطة والقوات المسلحة، فالإرهاب عدو خفي وغير محدد".

وتابع: "مصر تشهد حربا بالوكالة والمخطط يهدف لتآكل الدول ذاتيا من خلال تأجيج صراع داخلي في الدولة حتى تقضي على نفسها بنفسها".

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يذكر أن وزارة الداخلية قد أعلنت فى بيان لها، مساء أمس الجمعة، أنه فى إطار الجهود المبذولة لتتبع العناصر الإرهابية وتحديد أماكن اختبائها، وردت معلومات لقطاع الأمن الوطنى تفيد اتخاذ بعض هذه العناصر الإرهابية للمنطقة المتاخمة للكيلو 135 بطريق الواحات بعمق الصحراء مكانا لاختبائها.

وأوضح بيان الداخلية أنه تم إعداد مأمورية، لمداهمة تلك العناصر، وحال اقتراب القوات واستشعار تلك العناصر بها قامت بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها، حيث قامت القوات بمبادلتها إطلاق النيران، مما أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من رجال الشرطة ومصرع عدد من هذه العناصر، وتقوم القوات حاليا بتمشيط المناطق المتاخمة لمحل الواقعة، وسوف يتم الإفادة بما يستجد من معلومات.