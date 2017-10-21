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نواب كفر الشيخ عن حملة سحب الثقة: «شغالين وعملنا إنجازات»

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نواب كفر الشيخ عن حملة سحب الثقة: «شغالين وعملنا إنجازات» نواب كفر الشيخ عن حملة سحب الثقة: «شغالين وعملنا إنجازات»

التحرير

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دشنَّ عدد من شباب محافظة كفر الشيخ، حملة لسحب الثقة من بعض النواب، لتدني الخدمات العامة، وعدم قيامهم بواجباتهم، والوفاء بوعودهم الذين قطعهوها على أنفسهم إبان الانتخابات البرلمانية الماضية.

وأكد محمد علي، منسق عام حملة سحب الثقة من النواب، أن الحملة أطلقها مجموعة من الشباب منذ يومين فقط، لافتا بأنه تم طباعة 50 ألف استمارة، وجمع 6 آلاف توقيع حتى الآن، موضحًا أنه سيتم رفعها إلى مجلس النواب كإجراء رمزي للتعبير عن غضب المواطنين.

ونفى "علي"، في تصريحات لـ"التحرير"، تلقي الحملة أي تمويل أو انتمائها لأية أحزاب أو تيارات سياسية قائلا: " بنصرف من جيوبنا".

هالة ابوالسعد

من جانبها، قالت الدكتورة هالة أبوالسعد، عضو مجلس النواب عن دائرة كفر الشيخ، إن الحملة "غير شريفة المقصد يقف وراءها أشخاص طامعون في كرسي المجلس ومنافسين سابقين".

وأوضحت النائبة في تصريحات لـ"التحرير"، أن المشكلات المدونة في الاستمارة "مشاكل كلها"، مؤكدة أنها قامت بإنجازات لا يستطيع أن ينكرها أحد.

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فتحي الشرقاوي

"رأي شخصي واحترمه" بهذه الكلمات علق فتحي الشرقاوي، عضو مجلس النواب عن دائرة فوه مطوبس، على الحملة، لافتا بأنه يعمل على احتواء الجميع، وخاصة الشباب (المؤيد - المعارض).

وأضاف "الشرقاوي"، أنه حقق إنجازات عديدة خلال الفترة الماضية، مشددًا على أن مشكلة الصحة بمدينة فوه خاصة بكفر الشيخ عامة لاترتقي للأدمية وأنه ليس بيده شئ لفعله قائلا " مستشفياتنا لا تصلح وحدات بيطرية " ، لافتا أنه قد خاطب وزير الصحة مرارا وتكرارا لتحسين المنظومة الصحية بالمحافظة ولكن دون مجيب.

علاء سلام

وأكد علاء سلام، عضو مجلس النواب عن دائرة فوه مطوبس، أنه يتواجد بصفة دائمة بمقر الدائرة؛ لبحث مشكلات الأهالي قائلا: "عامل 3 مقرات لاستقبال الشكاوي".

وأوضح "سلام"، أنه يحترم الشباب الذين أطلقوا الحملة، داعيا إياهم للتواصل معه، مشددًا على أنه ساهم في إنقاذ مستشفى فوه من ديون شركات الأدوية، مختممًا حديثه "مستعد لتقديم استقالتي رسميا لو كنت قصرت في واجباتي تجاه دائرتي".

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التحرير

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