«دفاع النواب»: «الداخلية» لم تقصر.. ونقدم لها كل الدعم لمواجهة الإرهاب

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دافع عدد من نواب البرلمان عن مجهودات قوات الشرطة في الوقت الحالي، معتبرين أن الظروف الاستثنائية التي تعيشها البلاد لا تحتمل تشديد الدور الرقابي والهجوم على وزارة الداخلية، وأن قوات الأمن حاليا تحتاج إلى الدعم والاصطفاف معها في معركتها الكبرى ضد الإرهاب، وآخرها العمل الإرهابي، أمس في الواحات البحرية.

وقال النائب يحيى كدواني، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي، إن مصر تواجه حرب عصابات مع عناصر إرهابية ممولة من بعض دول الخارج على رأسها دولة قطر، لاستهداف الأمن القومي المصري، وإثارة الذعر بين المصريين، داعيًا المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب بعقد اجتماع فورًا، وممارسة صلاحياته في عمل تشريعات جديدة لمكافحة الإرهاب وأيضا وضع خطة وأسس للحد والقضاء على تلك الظاهرة.

وأوضح أنه «لا يجوز محاسبة أحد أو مناقشة ذلك الآن، ولكن لا بد من الوقوف بجوار الشرطة ودعمها بكل قوة، حتى تستطيع مواجهة هؤلاء الإرهابيين، والأجهزة الأمنية لم تقصر قط، ويسقط منها العشرات في كل عملية إرهابية تتصدى لها ولا بد من تعظيم شهدائها».

وأضاف أن الأجهزة الأمنية المصرية لديها دراسات دقيقة، وتمتلك «الخبرة الأولى في العالم في مواجهة الإرهاب، بل أغلب دول العالم تستعين بنا في كيفية المواجهة وعمل الدراسات الأمنية»، مؤكدا: «أننا نعيش حربا حقيقة تستهدف الدول العربية بأكملها لإحداث فوضي خلاقة وضرب استقرارها، تقودها بعض الدولة الأجنبية بمشاركة دولة قطر، وهم من يمولون تلك العناصر الإرهابية وتسهيل التنقل بين الدول العربية».

وطالب بعقد مؤتمر عربي لمواجهة الإرهاب، مضيفا أن «الإرهابيين يأخذون الدين ستارًا لتنفيذ عملياتهم وتشويه الإسلام، وهم في الأصل مرتزقة يعملون مقابل حفنة من الدولارات، فلا بد من الوقوف بجوار الشرطة والجيش ودعمهم».

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وشدد على ضرورة أن يتحد المصريون جميعا، والشعب مدعو أن يستيقظ بشكل جاد لمواجهة تلك المخاطر، لأنه لن يكون الحادث الأخير، في ظل التمويلات المستمرة لهؤلاء الإرهابيين لتنفيذ ضربات جديدة، ولا بد أن ندعم وزارة الداخلية وضرورة رفع كفاءة التدريب لأفراد الشرطة.

وشدد النائب أحمد إسماعيل عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، على ضرورة أن يكون للبرلمان دور كبير في جلسة غدا الأحد، بزيادة موازنة وزارة الداخلية وتقديم كل الدعم لها والعمل على إمدادها بكل ما يلزم من إمكانيات ومعدات، حتى تستطيع التصدي ومواجهة الجماعات الإرهابية بقوة وحسم.

وطالب إسماعيل، المواطنين المصريين بضرورة التكاتف خلف جهاز الشرطة والجيش اللذين يقدمان زهرة شبابهما فداء للوطن، والظروف الاستثنائية التي تعيشها البلاد لا تحتمل تشديد الدور الرقابي على وزارة الداخلية، موضحا أن أبناء مصر الأوفياء من رجال القوات المسلحة والشرطة لن تثنيهم مثل هذه الأفعال الإرهابية عن وأد الإرهاب وتطهير مصر من الإرهابيين والقتلة والخونة.

كانت قوات الأمن قد تعرضت لهجوم إرهابي فور وصولهم للكيلو 135 طريق الواحات في حملة لضبط عدد من الإرهابيين وإحباط عمليات إرهابية كانوا يعدون لها، غير أنهم فوجئوا بهجوم عنيف أسقط العشرات من شهداء قوات الأمن.