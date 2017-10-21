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نادي قضاة مجلس الدولة ينعى شهداء الوطن في هجوم "الواحات"

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مصراوي Masrawy

نادي قضاة مجلس الدولة ينعى شهداء الوطن في هجوم "الواحات"

04:05 م السبت 21 أكتوبر 2017

نادي قضاة مجلس الدولة

كتب- محمود الشوربجي:

نعى نادي قضاة مجلس الدولة، ببالغ الحزن والأسى، شهداء الأبرار من رجال الشرطة البواسل، الذين استشهدوا خلال اشتباكات مع عناصر مسلحة بالكيلو 135 بطريق الواحات، أمس الجمعة.

وتقدم النادي بخالص العزاء لرئيس الجمهورية، ووزير الداخلية، ولأسر الشهداء وللشعب المصري بأكمله، كما تمنى للمصابين الشفاء العاجل.

أدان النادي العمل الإرهابي الخسيس، مؤكدا دعمه لجهود الدولة المصرية في مكافحة الإرهاب على كافة المستويات وبكل الطرق الممكنة.

وكانت اشتباكات بين عناصر مسلحة وقوات الشرطة، وقعت أمس الجمعة، في منطقة الكيلو 135 بطريق الواحات، وأسفرت عن استشهاد 58 شرطيًا (23 ضابطاً و35 مجنداً). وكلف النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، نيابة أمن الدولة العليا ببدء تحقيقات فورية في الحادث الإرهابي.

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مصراوي Masrawy

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