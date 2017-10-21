أخبار عاجلة

مساء الأنوار - لقطات أرشيفية للمباريات النهائية التي خاضها الأهلي خارج ملعبه -
بالأسماء.. إصابة 12 فتاة في حادث تصادم بــ "زراعي بني سويف" -
10 تصريحات × 24 ساعة -
مساء الأنوار - عامر حسين يوضح إجراءات دخول الجماهير في نهائي افريقيا بين الأهلي والوداد -
تقرير فلسطيني: ارتفاع ملحوظ في وتيرة الاستيطان الاستعماري خلال أكتوبر -
مساء الأنوار - أخر أخبار مران الأهلي استعدادا لنهائي افريقيا أمام الوداد المغربي -
نظام جديد لتأمين معابد الأقصر يتيح زيارتها ليلا -
"النواب الأمريكي" يوافق على خطة موازنة تسمح بإجراء تخفيضات ضريبية -
مصرع 3 من أفراد قوات حفظ السلام الدولية في شمال مالي -
إسبانيا تعتقل نائب وزير فنزويلي سابق بناء على مذكرة أمريكية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

مسئول بـ"البيئة": جمعنا 330 ألف طن قش أرز.. وتحرير 7840 محضر حرق

Google+ Print

مصراوي Masrawy

مسئول بـ"البيئة": جمعنا 330 ألف طن قش أرز.. وتحرير 7840 محضر حرق

04:05 م السبت 21 أكتوبر 2017

كتبت - مادي غيث:

قال الدكتور أحمد رخا، رئيس قطاع الفروع الإقليمية بوزارة البيئة، اليوم السبت، إن الوزارة جمعت ما يقرب من 330 ألف طن قش أرز، وحولت حوالي 110 آلاف طن إلى أعلاف وسماد حتى الآن؛ لمواجهة ظاهرة تلوث الهواء الحاد المعروفة بـ"السحابة السوداء" في مختلف المحافظات.

وأضاف "رخا" في تصريحات لمصراوي، أن الوزارة حررت حوالي 7840 محضر حرق مخلفات زراعية حتى الأمس، موضحًا أن المحاور الخاصة بالوزارة المنتشرة بالمحافظات، وتمكنت من السيطرة على الحرائق التي أشعلها بعض الفلاحين المخالفين لتعليمات الوزارة للتخلص من قش الأرز.

وكان رئيس قطاع الفروع الإقليمية بوزارة البيئة، أشار إلى أن عدد المحاضر التي تم تحريرها هذا العام قليلة جدًا مقارنة بالأعوام السابقة؛ بسبب ارتفاع الأعلاف هذا العام، مما دفع الفلاح للاحتفاظ بقش الأرز والاستفاده منه في تربية الماشية.

كان الدكتور أحمد رخا، رئيس قطاع الفروع الإقليمية، أشار إلى أن المساحة المزروعة هذا العام من الأرز حوالى 1.8 مليون فدان، وهو ما يقرب من 4 ملايين طن أرز، لافتًا إلى أن إمكانيات وزارة البيئة ووزارة التنمية المحلية ووزارة الزراعة لا يمكن لها جمع كل هذه الكمية في 75 يومًا، وهي فترة بداية الحصاد ونهايته.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • البيئة عن التماسيح المقتولة بمسطرد: "مافيش وعي عند الناس"

    أخبار

  • البيئة: إطلاق "صقور شاهين" المضبوطة بمطار القاهرة

    أخبار

  • - "قش الأرز بيروح فين" حملة "البيئة" لمواجهة السحابة السوداء

    أخبار

  • "البيئة" تشن حملة على المنشآت الصناعية.. وإزالة 6 مكامير فحم بالجيزة

    أخبار

إعلان

166951302b.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. وزير الأوقاف: زيادة مكافأة الخطيب لـ75جنيها.. ومحفظ القرآن 300

بالفيديو.. وزير الأوقاف: زيادة مكافأة الخطيب لـ75جنيها.. ومحفظ القرآن 300

بالفيديو.. وزير الأوقاف: زيادة مكافأة الخطيب لـ75 جنيها.. ومحفظ القرآن لـ300

بالفيديو.. وزير الأوقاف: زيادة مكافأة الخطيب لـ75 جنيها.. ومحفظ القرآن لـ300

بالفيديو.. وزير الأوقاف: أكل العيش خط أحمر.. ولازم الإمام يكون مؤهلا

بالفيديو.. وزير الأوقاف: أكل العيش خط أحمر.. ولازم الإمام يكون مؤهلا

منها «بيجو 301» و«هيونداي فيرنا».. أسعار أشهر 11 سيارة في السوق

منها «بيجو 301» و«هيونداي فيرنا».. أسعار أشهر 11 سيارة في السوق