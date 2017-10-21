مسئول بـ"البيئة": جمعنا 330 ألف طن قش أرز.. وتحرير 7840 محضر حرق

كتبت - مادي غيث:

قال الدكتور أحمد رخا، رئيس قطاع الفروع الإقليمية بوزارة البيئة، اليوم السبت، إن الوزارة جمعت ما يقرب من 330 ألف طن قش أرز، وحولت حوالي 110 آلاف طن إلى أعلاف وسماد حتى الآن؛ لمواجهة ظاهرة تلوث الهواء الحاد المعروفة بـ"السحابة السوداء" في مختلف المحافظات.

وأضاف "رخا" في تصريحات لمصراوي، أن الوزارة حررت حوالي 7840 محضر حرق مخلفات زراعية حتى الأمس، موضحًا أن المحاور الخاصة بالوزارة المنتشرة بالمحافظات، وتمكنت من السيطرة على الحرائق التي أشعلها بعض الفلاحين المخالفين لتعليمات الوزارة للتخلص من قش الأرز.

وكان رئيس قطاع الفروع الإقليمية بوزارة البيئة، أشار إلى أن عدد المحاضر التي تم تحريرها هذا العام قليلة جدًا مقارنة بالأعوام السابقة؛ بسبب ارتفاع أسعار الأعلاف هذا العام، مما دفع الفلاح للاحتفاظ بقش الأرز والاستفاده منه في تربية الماشية.

كان الدكتور أحمد رخا، رئيس قطاع الفروع الإقليمية، أشار إلى أن المساحة المزروعة هذا العام من الأرز حوالى 1.8 مليون فدان، وهو ما يقرب من 4 ملايين طن أرز، لافتًا إلى أن إمكانيات وزارة البيئة ووزارة التنمية المحلية ووزارة الزراعة لا يمكن لها جمع كل هذه الكمية في 75 يومًا، وهي فترة بداية الحصاد ونهايته.