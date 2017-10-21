ميناء دمياط يستقبل 9 سفن عملاقة ويصدّر 9500 طن يوريا

دمياط – محمد إبراهيم:

استقبلت هيئة ميناء دمياط، اليوم السبت، 4 سفن حاويات و5 سفن بضائع عامة، بينما غادر الميناء 4 سفن حاويات و3 سفن بضائع عامة بعد الانتهاء من أعمال الشحن والتفريغ.

ووصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء إلى 22 سفينة، بالإضافة إلى 14 سفينة أخرى بالمخطاف الخارجي للميناء في انتظار إتمام إجراءات الدخول.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 161608 طنًا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 17700 طنًا، في الوقت الذي غادر فيه قطاران بحمولة إجمالية 2601 طن قمح، و84 سيارة بحمولة 4156 طن قمح.

وشملت حركة الصادر من الميناء 9500 طن يوريا وإعادة تصدير 562 طن كسب صويا.