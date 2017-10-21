نيابة دمنهور تُخلي سبيل شاب متهم بسب محافظ البحيرة في رسالة محمول

البحيرة – أحمد نصرة:

أخلت نيابة دمنهور الكلية، اليوم السبت، سبيل خالد يسري حجاج، فني كهرباء، والمتهم بسب المهندسة نادية عبده، محافظ البحيرة، من خلال إرسال رسائل نصية إلى هاتفها المحمول، وذلك بعد قرار المحافظ بالتصالح معه في القضية رقم ٧٥٢٠ إداري قسم دمنهور، حفاظًا على المستقبل الوظيفي للمتهم.

جاء ذلك بناءً على التصالح الذي تقدّم به جمال أبو الفضل المستشار الإعلامي لمحافظة البحيرة، بموجب توكيل خاص من المهندسة نادية عبده، محافظ البحيرة، والتي استجابت لمناشدات عدد كبير من أهالي المحافظة بالعفو عن الشاب.

وقال جمال أبو الفضل، المستشار الإعلامي للمحافظة في بيان إعلامي: إن محافظ البحيرة وجهت بتحرير محضر تصالح للعفو عن الشاب حفاظًا على مستقبله الوظيفي، ومراعاة للبعد الاجتماعي، حيث سينسحب ذلك على أهليته وعائلته، على الرغم من استحقاقه للعقاب.

وأضاف أن المهندسة نادية عبده، أمرت بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية لإخلاء سبيل الشاب، من منطلق مسئوليتها عن المحافظة وواجبها تجاه المواطنين، مشيرًا إلى أنها عمدت في بداية الأمر لاتخاذ إجراء قانوني، لإعلاء قيمة القانون وترسيخ مبدأ المحاسبة وإرساء قواعد التعامل القائم على الاحترام المتبادل بين الجميع.

كانت نيابة قسم دمنهور، قررت حبس فني كهرباء 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وكفالة 40 ألف جنيه، لاتهامه بسب وقذف المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة، من خلال رسالة نصية، أرسلها لها على هاتفها الخاص، تتضمن سبًا وقذفًا لها عقب الانتهاء من محادثة هاتفية بينهما، تحدث فيها عن مشكلة في القرية.

وترجع بداية الواقعة كما يرويها "عادل حجاج" عم "خالد" فني الكهرباء، إلى مكالمة هاتفية أجراها الأخير مع المحافظ، على هاتفها الخاص، يشكو فيها من تأخر البدء في أعمال بناء مسجد حجاج يوسف، بعزبة سليمان، محل سكنه، رغم إجراء مناقصة من وزارة الأوقاف، ورسوها على أحد المقاولين، لكن البناء تأخر حتى الآن.

وأضاف عم الشاب: "تطرق خالد في حديثه مع المحافظ، إلى عدد من المشكلات التي تعاني منها القرية، مثل سوء حالة الطرق والخدمات، وهو ما قابلته المحافظ بالضيق، وردت عليه بطريقة اعتبرها "خالد" مهينة، وتسببت في انفعاله، فرد عليها برسالة قصيرة تضمنت سبابًا".​

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